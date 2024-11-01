Пеп о травмах «Сити» перед «Борнмутом»: «У меня много сомнений, но завтра будет 11 игроков. Мы не единственные в мире, кто через это проходит, нужно двигаться день за днем»
В последнем матче с «Тоттенхэмом» (1:2) травму во втором тайме получил полузащитник Савио, бразильца унесли с поля на носилках – вместо него на поле появился 19-летний Джейкоб Райт.
На пресс-конференции перед завтрашним матчем с «Борнмутом» Гвардиола сообщил, что Савио может быть доступен, так как избежал перелома. Однако тренер подчеркнул, что пока не знает, кто еще успеет восстановиться к игре.
«Завтра вы увидите [кто доступен], у меня много сомнений, 50 на 50.
Это происходит во многих клубах, мы не единственные в мире, кто через это проходит. На определенных позициях много [травм], но как есть.
Я сказал игрокам: «Не жалейте себя, таков наш вызов», и завтра у нас будет 11 игроков. Я поговорю с врачами и футболистами, чтобы узнать, как они себя чувствуют. Нужно просто двигаться день за днем», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».
Гвардиола о травмах «Ман Сити»: «У нас настоящие проблемы. За 9 лет здесь у меня никогда такого не было, у нас только 13 полевых игроков»
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