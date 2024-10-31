Капелло о Павлюченко, который назвал экс-тренера сборной России «говнюком»: «Нет тренера, который нравился бы каждому футболисту. Меня не волнуют его слова»
Фабио Капелло отреагировал на критику со стороны Романа Павлюченко.
Экс-нападающий сборной России резко высказался в интервью о периоде работы итальянца в национальной команде. Он назвал характер Капелло «тяжелым» и «говнистым», а также заявил, что бывший тренер общался исключительно с футболистами стартового состава. Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год.
«Нет такого тренера, который нравился бы каждому футболисту.
Что отвечу на его слова? Ничего, меня они не волнуют», – заявил Капелло.
Павлюченко о Капелло в сборной: «Это был отстой. Он говнистый был. Приехал тупо заработать деньги, а на результат пофигу. Хиддинк приезжал в Россию не зарабатывать, уверен»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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