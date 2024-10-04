«Серкль» лидирует в ЛК после 1-го тура. «Челси» – 6-й, «Фиорентина» – 8-я, «Астана» – 14-я, «Динамо» Минск – 23-е, «Бетис» – 26-й из 36

«Серкль» лидирует в таблице общего этапа Лиги Конференций.

Бельгийская команда одержала победу над «Санкт-Галленом» (6:2) в 1-м туре и за счет разницы и количества забитых голов возглавила турнирную таблицу.

В первую тройку также вошли кипрские «Омония» и «Пафос».

«Челси», обыгравший «Гент» (4:2), на 6-й строчке, «Фиорентина» делит 8-е место с «Ноа», «Астана» и «Легия» делят 14-е.

Минское «Динамо», «Олимпия», «Копенгаген» и «Истанбул Башакшехир», проигравшие со счетом 1:2, делят 22-ю строчку. «Бетис» и «Бачка Топола» – 26-ю.