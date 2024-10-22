«Сельта» не приглашала Мостового на стажировку: «Не ожидаем на данный момент. Никогда не знаешь, что может произойти в будущем»
В «Сельте» заявили, что пока не ждут Александра Мостового на стажировку.
Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили, что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.
Ранее о готовности пригласить Мостового заявили в «Алавесе».
«На данный момент мы не ожидаем, что Мостовой будет проходить стажировку в «Сельте». Возможно ли это в будущем? Никогда не знаешь, что может произойти», – сообщили в пресс-службе «Сельты».
Мостовой о стажировке: «В Испании ни один клуб не откажет мне. Предложение «Алавеса» рассмотрим»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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