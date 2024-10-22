«Сельта» не приглашала Мостового на стажировку: «Не ожидаем на данный момент. Никогда не знаешь, что может произойти в будущем»

В «Сельте» заявили, что пока не ждут Александра Мостового на стажировку.

Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал , что «Спартак » отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили, что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.

Ранее о готовности пригласить Мостового заявили в «Алавесе».

«На данный момент мы не ожидаем, что Мостовой будет проходить стажировку в «Сельте». Возможно ли это в будущем? Никогда не знаешь, что может произойти», – сообщили в пресс-службе «Сельты».

Мостовой о стажировке: «В Испании ни один клуб не откажет мне. Предложение «Алавеса» рассмотрим»