Морьентес о расизме в Ла Лиге: «В Роберто Карлоса бросили банан, а мы смеялись – мы нормализовали это. Чувствую, что должен извиниться»
Бывший форвард «Реала» принял участие в конференции Ла Лиги по борьбе с расизмом.
«Говорят, что за столом не принято просить прощения, но в определенные моменты я действительно чувствую, что должен извиниться. Хотя в раздевалке не было расизма как такового, мы нормализовали многое из того, что происходило за ее пределами – я имею в виду трибуны.
Я играл с Зеедорфом, Макелеле, Роберто Карлосом... Их оскорбляли на стадионах, а мы ничего не предпринимали. Мы даже смеялись. Уезжая за границу, замечаешь, что там к тебе относятся по-другому. Они страдали от этого, как и их семьи.
Теперь, по прошествии времени, я хожу на стадионы и говорю: «Как все изменилось!» Теперь можно пожаловаться на кого-то, кто находится рядом с вами. Нетерпимость [к расизму] усилилась.
Меня оскорбляли за то, что я сын сотрудника Гражданской гвардии, в Роберто Карлоса бросили банан, а я смеялся, как и товарищи по команде. Мы нормализовали это», – сказал Морьентес.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий