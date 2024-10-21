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Морьентес о расизме в Ла Лиге: «В Роберто Карлоса бросили банан, а мы смеялись – мы нормализовали это. Чувствую, что должен извиниться»

Фернандо Морьентес сожалеет, что не боролся с расизмом в течение карьеры.

Бывший форвард «Реала» принял участие в конференции Ла Лиги по борьбе с расизмом.

«Говорят, что за столом не принято просить прощения, но в определенные моменты я действительно чувствую, что должен извиниться. Хотя в раздевалке не было расизма как такового, мы нормализовали многое из того, что происходило за ее пределами – я имею в виду трибуны.

Я играл с Зеедорфом, Макелеле, Роберто Карлосом... Их оскорбляли на стадионах, а мы ничего не предпринимали. Мы даже смеялись. Уезжая за границу, замечаешь, что там к тебе относятся по-другому. Они страдали от этого, как и их семьи.

Теперь, по прошествии времени, я хожу на стадионы и говорю: «Как все изменилось!» Теперь можно пожаловаться на кого-то, кто находится рядом с вами. Нетерпимость [к расизму] усилилась.

Меня оскорбляли за то, что я сын сотрудника Гражданской гвардии, в Роберто Карлоса бросили банан, а я смеялся, как и товарищи по команде. Мы нормализовали это», – сказал Морьентес.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoКларенс Зеедорф
logoКлод Макелеле
logoРеал Мадрид
logoРоберто Карлос
logoФернандо Морьентес
logoЛа Лига
дискриминация
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