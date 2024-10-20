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Мареска об 1:2 с «Ливерпулем»: «Если проигрывать, то лучше так. Мне понравилась игра «Челси», большая часть матча прошла под нашим контролем»

Энцо Марсека доволен игрой «Челси» с «Ливерпулем», несмотря на поражение (1:2).

«Нам не нравится проигрывать или терять очки, но мне действительно понравилось, как мы сыграли. Мы заслуживали большего, наше выступление было хорошим.

Большая часть игры прошла под нашим контролем. У нас были моменты, мы владели мячом. Нам не нравится проигрывать, но если выбирать, то лучше так. Команда играла смело как с мячом, так и без него.

Я не думаю, что эта игра определяет то, где мы находимся. Мы подготовились наилучшим образом, план сработал довольно хорошо. Нужно реализовывать моменты, но в целом я очень доволен игроками», – сказал главный тренер «Челси» в интервью Sky Sports.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoЧелси
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