Пеп не станет менеджером, как Клопп: «Не люблю быть человеком в галстуке – я бы постоянно критиковал своего тренера. Мне действительно нравится моя работа»

Пеп Гвардиола заявил, что не хочет заниматься менеджерской деятельностью.

Главного тренера «Манчестер Сити » спросили, готов ли он пойти по пути Юргена Клоппа , назначенного главой управления «Ред Булла » после ухода из «Ливерпуля ».

«Мне нравится зеленый газон. Я не люблю быть человеком в галстуке. Я бы постоянно критиковал своего тренера! Я не могу этого делать. В то же время мне нравится приходить по утрам на работу – я ее действительно люблю! Это главная причина, почему я работаю тренером.

Я думаю о матче с «Вулвс» в воскресенье, о том, что я должен сказать игрокам, что я должен увидеть, как подготовиться к тренировке. Я отчаянно хочу победить», – сказал Гвардиола .