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Пеп не станет менеджером, как Клопп: «Не люблю быть человеком в галстуке – я бы постоянно критиковал своего тренера. Мне действительно нравится моя работа»

Пеп Гвардиола заявил, что не хочет заниматься менеджерской деятельностью.

Главного тренера «Манчестер Сити» спросили, готов ли он пойти по пути Юргена Клоппа, назначенного главой управления «Ред Булла» после ухода из «Ливерпуля».

«Мне нравится зеленый газон. Я не люблю быть человеком в галстуке. Я бы постоянно критиковал своего тренера! Я не могу этого делать. В то же время мне нравится приходить по утрам на работу – я ее действительно люблю! Это главная причина, почему я работаю тренером.

Я думаю о матче с «Вулвс» в воскресенье, о том, что я должен сказать игрокам, что я должен увидеть, как подготовиться к тренировке. Я отчаянно хочу победить», – сказал Гвардиола.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЮрген Клопп
logoвысшая лига Австрия
logoПеп Гвардиола
logoРед Булл Зальцбург
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