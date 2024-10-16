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  • «Зенит» – русский «ПСЖ», но настоящему они сильно уступают. В Лиге 1 в топ-5 смогли бы быть». Игрок «Балтики» Гассама о клубе РПЛ
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«Зенит» – русский «ПСЖ», но настоящему они сильно уступают. В Лиге 1 в топ-5 смогли бы быть». Игрок «Балтики» Гассама о клубе РПЛ

Французский защитник «Балтики» Натан Гассама назвал «Зенит» русским «ПСЖ».

– «Зенит» – шестикратный чемпион России. Могла бы эта команда играть на том же уровне во Франции?

– Вряд ли бы они стали чемпионами во Франции, поскольку в Лиге 1 много больших и хороших команд: «ПСЖ», «Монако», «Ницца», много отличных клубов.

Поэтому выиграть для них было бы практически нереально, но быть в топ-5 они бы смогли.

– Можно ли сказать, что «Зенит» в России – это как «ПСЖ» во Франции?

– Да, бесспорно. Они – русский «ПСЖ». Но если «Зенит» сравнить с настоящим «ПСЖ», то они сильно им уступают, – сказал 23-летний Гассама, играющий в России второй сезон.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoЗенит
logoНицца
logoПСЖ
logoМонако
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoПервая лига
logoБалтика
logoСоветский спорт
logoНатан Гассама
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