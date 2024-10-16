Каштру о том, забьет ли Роналду 1000 голов за карьеру: «Это будет зависеть не от него, а от контекста. Надеюсь, что вокруг него сложится благоприятная обстановка и он это сделает»

Луиш Каштру надеется, что Криштиану Роналду достигнет отметки в 1000 голов.

– Криштиану Роналду забил 907 голов за свою карьеру. Преодолеет ли он отметку в 1000 голов?

– Это будет зависеть не от него, а от контекста. Мы постарались выжать из Криша максимум, и нам удалось добиться того, что он стал лучшим бомбардиром 2023 года (с 54 голами).

Я надеюсь, что вокруг него сложится благоприятная обстановка и он преодолеет отметку в 1000 голов, – сказал бывший главный тренер «Аль-Насра ».

Луиш Каштру: «Роналду был, есть и будет полон решимости быть лучшим. Когда находишься рядом, понимаешь, почему он – феномен. Криштиану всегда хочет играть и бить рекорды»