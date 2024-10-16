«Сочи» принимает «Родину». Приходите поддержать сочинцев в домашнем матче!
В 15-м туре Мелбет Первой лиги «Сочи» встретится с «Родиной».
Матч пройдет в субботу, 19 октября, в 17:00 на стадионе «Фишт».
«Сочи» не проигрывает в последних восьми матчах в чемпионате и занимают шестое место с 21 очком. «Родина» же идет на девятом месте, обладая 19-ю очками. Поддержите сочинцев в домашнем матче против москвичей!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости