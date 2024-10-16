«Сочи» принимает «Родину». Приходите поддержать сочинцев в домашнем матче!

В 15-м туре Мелбет Первой лиги «Сочи» встретится с «Родиной».

Матч пройдет в субботу, 19 октября, в 17:00 на стадионе «Фишт».

«Сочи» не проигрывает в последних восьми матчах в чемпионате и занимают шестое место с 21 очком. «Родина» же идет на девятом месте, обладая 19-ю очками. Поддержите сочинцев в домашнем матче против москвичей!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .