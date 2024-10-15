Гаскойн о Тренте в «Реале»: «Он им подойдет, посмотрите на Беллингема. Так бывает, когда собираешь талантов – как «Барса» с Месси, Суаресом и Неймаром»

Пол Гаскойн высказался о возможном переходе Трента Александера-Арнолда в «Реал».

– Трент Александер-Арнолд может сделать как Стив Макманаман и перейти в «Реал» бесплатно. Фанаты «Ливерпуля» в бешенстве. Вы понимаете почему?

– Это действительно пугает, знаете ли, если говорить об уважении. Когда Стив перешел, я даже не знал этого – просто посмотрел матчи «Мадрида » и увидел его там. Сейчас игроки правят.

Было время, когда не так много английских футболистов играло за границей. Когда я уехал в «Лацио», был только я. Лиам Брейди уехал (ирландец выступал за «Ювентус», «Интер» и другие итальянские клубы до 1987 года – Спортс’‘), Дэвид Платт уехал в «Бари», Пол Инс – в «Интер». Но вы должны быть невероятно талантливы, чтобы играть там.

– Как думаете, Трент подойдет «Реалу»?

– Да, определенно. Посмотрите, что Беллингем сделал в «Реале». Вы видите, как он играет за Англию, я видел его матчи, и люди были в восторге от него. Джуд забил в первом матче на Евро, и после этого исчез. А за «Реал» он играет просто потрясающе.

Полагаю, когда собираешь талантливых игроков в одном месте, как это было... Я имею в виду свою любимую команду – мне нравилось смотреть каждую неделю за игрой «Барселоны», когда у них были Месси, Неймар и Суарес – их трио. Та команда была страшна, просто сумасшедшая команда. У них просто невозможно было отобрать мяч.

Даже еще до этого, с Роналдиньо , когда Месси только начинал. Команда была просто страшной, – сказал бывший хавбек сборной Англии Гаскойн.