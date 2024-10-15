Кескинен о тату с рыбачащим Руни: «Он был моим кумиром, когда играл в «МЮ». И я люблю рыбалку. Это две мои любимые вещи, объединенные в одной татуировке»

Топи Кескинен объяснил, почему сделал тату с изображением рыбачащего Уэйна Руни.

«Моя мама – болельщица «Эвертона», и Руни играл там. Когда он перешел в «Манчестер Юнайтед », я начал смотреть матчи «Юнайтед».

Он был для меня кумиром на поле. Я смотрел его лучшие моменты в каждом матче, который он провел за свою карьеру, поэтому он мой любимый игрок.

Я сделал татуировку, на которой он рыбачит, потому что я тоже люблю рыбалку. Это две мои любимые вещи, объединенные в одной татуировке», – сказал полузащитник «Абердина » и сборной Финляндии.