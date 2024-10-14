Виталий Кафанов: «Жаль, что Гильерме без команды. Он может играть еще два года минимум»
Виталий Кафанов высказался о том, что вратари Гильерме и Антон Шунин без клубов.
— Как оцените ситуацию Гильерме?
— Очень грустно. У нас с Гильерме очень теплые отношения. Жаль, что он без команды. Уверен, он может играть еще год-два минимум.
Такая же ситуация с Шуниным. Оба верно служили своему клубу и провели в нем всю свою карьеру. Очень надеюсь, что они еще найдут свой клуб и порадуют болельщиков своей игрой, – сказал тренер вратарей сборной России и «Ростова».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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