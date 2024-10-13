Карпукас о победе над «Спартаком»: «Локомотив» получил серьезное сопротивление, мы ответили хорошей игрой. Самый принципиальный матч, наверное»

Артем Карпукас назвал «Спартак» самым принципиальным соперником.

В матче 10-го тура Мир РПЛ «Локомотив » обыграл красно-белых со счетом 3:1.

– «Спартак» – хорошая команда. Что ожидали от них, так они и играли. Мы получили очень серьезное сопротивление, на которое ответили своей хорошей игрой. Всегда легче тем, кто побеждает. Выиграл бы «Спартак» – им было бы легче.

– Кто главный соперник для «Локомотива»?

– Все. Можно два раза не обыграть условный «Спартак», но важнее набирать очки с соперниками, которые считаются аутсайдерами. За все игры дают 3 очка.

– А по накалу с кем самый принципиальный матч?

– Наверное, «Спартак ».

– Не «Зенит»?

– И с ними, и со «Спартаком» играть одинаково тяжело, но всегда собирается много болельщиков. Так что плюс-минус все одинаково, – сказал полузащитник «Локомотива».