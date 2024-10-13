Карпукас о победе над «Спартаком»: «Локомотив» получил серьезное сопротивление, мы ответили хорошей игрой. Самый принципиальный матч, наверное»
Артем Карпукас назвал «Спартак» самым принципиальным соперником.
В матче 10-го тура Мир РПЛ «Локомотив» обыграл красно-белых со счетом 3:1.
– «Спартак» – хорошая команда. Что ожидали от них, так они и играли. Мы получили очень серьезное сопротивление, на которое ответили своей хорошей игрой. Всегда легче тем, кто побеждает. Выиграл бы «Спартак» – им было бы легче.
– Кто главный соперник для «Локомотива»?
– Все. Можно два раза не обыграть условный «Спартак», но важнее набирать очки с соперниками, которые считаются аутсайдерами. За все игры дают 3 очка.
– А по накалу с кем самый принципиальный матч?
– Наверное, «Спартак».
– Не «Зенит»?
– И с ними, и со «Спартаком» играть одинаково тяжело, но всегда собирается много болельщиков. Так что плюс-минус все одинаково, – сказал полузащитник «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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