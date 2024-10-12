Бентли о конце карьеры в 29 лет: «Футбол перестал захватывать меня. Пока я не играл, успел многое сделать – жил в Испании, строил бизнес, каждый день был с детьми»
Бывший хавбек «Тоттенхэма», «Блэкберна», «Ростова» и других клубов перестал играть в футбол на профессиональном уровне в сезоне-2012/13 в возрасте 29 лет.
Позже он занялся управлением в группе компаний Sala, в которую входят бары и рестораны в Испании и Гибралтаре. Кроме того, вместе с Рахимом Стерлингом и Алексом Окслейд-Чемберленом Бентли открыл ресторан в Лондоне.
«Люди хотят сосредоточиться на вопросе: «Где все пошло не так?», но для меня это вопрос «Когда все пошло правильно?» В моем возрасте (40 лет – Спортс’‘) я еще мог бы быть футболистом, но не могу этого представить.
Я не играл несколько лет и успел сделать так много: три года жил в Испании с семьей, строил бизнес, каждый день был со своими детьми.
Люди говорят: «Наверняка ты хотел бы играть до сих пор из-за кучи денег», но если у меня есть 100 фунтов, то я в порядке. Я любил футбол, но потом все пошло по другому пути.
Я научился очень многим вещам в бизнесе. Благодаря тому, чем я занимаюсь сейчас, каждый день проходит по-новому. Это действительно интересно.
Футбол – да, он дает тебе комфорт, но в конце концов он стал для меня... Не захватывающим», – сказал Дэвид Бентли.
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