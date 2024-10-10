Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Воспитанником «Зенита» себя не считаю, хоть я и родился и вырос в Петербурге»
Игрок «Спартака» заявил, что не считает себя воспитанником «Зенита».
20-летний полузащитник Игорь Дмитриев летом перешел из «Урала» в «Спартак». Позже он был отдан в аренду «Крыльям Советов».
«Не считаю себя воспитанником «Зенита», хоть я и родился и вырос в Петербурге. Я был в академии «Зенита» до 10 лет и потом менял команды.
То есть я не назвал бы себя воспитанником какого-то определенного клуба», – сказал Дмитриев.
Игорь в 2021 году покинул СШОР «Зенит», до «Урала» он также выступал за «Ленинградец».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
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