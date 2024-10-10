Хавбек «Спартака» Дмитриев: «Воспитанником «Зенита» себя не считаю, хоть я и родился и вырос в Петербурге»

Игрок «Спартака» заявил, что не считает себя воспитанником «Зенита».

20-летний полузащитник Игорь Дмитриев летом перешел из «Урала» в «Спартак ». Позже он был отдан в аренду «Крыльям Советов».

«Не считаю себя воспитанником «Зенита », хоть я и родился и вырос в Петербурге. Я был в академии «Зенита» до 10 лет и потом менял команды.

То есть я не назвал бы себя воспитанником какого-то определенного клуба», – сказал Дмитриев.

Игорь в 2021 году покинул СШОР «Зенит», до «Урала» он также выступал за «Ленинградец».