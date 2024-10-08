Кейн тренируется отдельно от сборной. Форвард «Баварии» был заменен из-за травмы в прошлом туре Бундеслиги
Харри Кейн работает по индивидуальной программе в сборной Англии.
31-летний форвард «Баварии» получил повреждение в матче прошлого тура Бундеслиги с «Айнтрахтом» (3:3) и был заменен на 72-й минуте.
Несмотря на это, он успешно прошел медицинское обследование и уехал в расположение английской сборной.
Команде предстоит провести два матча в Лиге наций УЕФА: 10 октября против Греции и 13 октября с Финляндией.
В нынешнем сезоне на счету Кейна 9 (5+4) результативных действий за пять игр в чемпионате Германии и четыре гола в двух матчах Лиги чемпионов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
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