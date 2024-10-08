Кейн тренируется отдельно от сборной. Форвард «Баварии» был заменен из-за травмы в прошлом туре Бундеслиги

Харри Кейн работает по индивидуальной программе в сборной Англии.

31-летний форвард «Баварии » получил повреждение в матче прошлого тура Бундеслиги с «Айнтрахтом» (3:3) и был заменен на 72-й минуте.

Несмотря на это, он успешно прошел медицинское обследование и уехал в расположение английской сборной.

Команде предстоит провести два матча в Лиге наций УЕФА : 10 октября против Греции и 13 октября с Финляндией.

В нынешнем сезоне на счету Кейна 9 (5+4) результативных действий за пять игр в чемпионате Германии и четыре гола в двух матчах Лиги чемпионов.