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  • Мостовой о сборах России: «Ищут соперника, может, еще сыграем, в выжидательной позиции находимся. Для нас в любом случае полезно – не бездельничаем, а занимаемся, приедем в клубы в тонусе»
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Мостовой о сборах России: «Ищут соперника, может, еще сыграем, в выжидательной позиции находимся. Для нас в любом случае полезно – не бездельничаем, а занимаемся, приедем в клубы в тонусе»

Андрей Мостовой высказался о пользе тренировочного сбора национальной команды.

– Непонятно, проведет ли команда товарищеский матч. Нынешний сбор как‑то отличается от обычного?

– Пока не могу ничего сказать, мы только сегодня приехали. Сегодня будет собрание, тогда, я думаю, нам что‑то скажут, какой план действий. Сегодня у нас тренировка будет. Потом видно будет.

– Как, на ваш взгляд, можно сделать сбор максимально полезным?

– Все клубы ушли в мини‑отпуск – у кого сколько дней выходных. А мы, игроки сборной, остались здесь и тренируемся. Для нас это в любом случае будет полезно, потому что мы не бездельничаем, мы занимаемся, приедем в клубы в тонусе. Конечно, может быть, было бы хорошо немножко отдохнуть. Но такое всегда происходит: когда в сборные вызывают, кто‑то отдыхает, а кто‑то тренируется. Полезно будет всем собраться, обсудить дела.

– Лично для вас каково отправляться на сбор, зная, что он может ограничиться только тренировками?

– Что‑то новенькое. Насколько я знаю, ищут соперника, может, еще и сыграем. В выжидательной позиции находимся. Ничего страшного, потренироваться со всеми ребятами – тоже неплохо. Конечно, всем хочется поиграть.

– В чемпионате только разогнались, а тут пауза на сборные.

– Ну почему только разогнались? Там 11‑й тур уже. Расписание есть. Это ожидаемо, что именно в это время будет пауза на сборные. Ничего страшного. Сейчас все немного передохнем, эмоции улягутся, в новый бой.

Интересная борьба сейчас в чемпионате идет. Все интересно складывается – для нас, для болельщиков, – сказал полузащитник «Зенита» и сборной России.

Сегодня стало известно, что Россия договорилась о проведении товарищеского матча с Сирией. Ранее сообщалось, что встреча должна состояться 19 ноября.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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