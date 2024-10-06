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  • Шикунов об Угальде: «На фланге он не интересен. Он хорош, когда под ним располагается Барко. Тогда понимаешь, почему «Спартак» за него заплатил такие деньги»
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Шикунов об Угальде: «На фланге он не интересен. Он хорош, когда под ним располагается Барко. Тогда понимаешь, почему «Спартак» за него заплатил такие деньги»

Александр Шикунов высказался о победе «Спартака» (3:0) над «Ростовом» в Мир РПЛ.

– Николсон оформил дубль в ворота «Ростова», еще два мяча не засчитали. Фантастика? В него же уже мало кто верил?

– Бывают такие дни (улыбается).

– Он пока вам не доказал свою состоятельность?

– Да дай бог, чтобы его сейчас прорвало. Может, его после этого дубля переклинит и он начнет забивать на постоянной основе? Что ж, мы только порадуемся за Шамара.

– При этом Угальде не слишком комфортно себя чувствует на фланге?

– К сожалению, да. Это не его позиция. Не то... Он там не интересен. Угальде хорош, когда под ним располагается Барко. Костариканец здорово чувствует аргентинца, открывается, отскакивает, куда нужно. Вот в эти моменты ты и понимаешь, почему «Спартак» за него заплатил такие деньги (13 млн евро – Спортс’‘). А когда Манфред выходит на фланге, сразу возникают сомнения по поводу его стоимости.

Но, с другой стороны, какие могут быть вопросы к Станковичу? Он сделал ставку в центре нападения на Николсона и угадал. Вообще этот матч даст тренерскому штабу красно-белых хорошую пищу для размышлений. Где повезло, где соперник подарил гол, а где все было закономерно? Придется подумать, поломать голову, – сказал бывший спортивный директор «Спартака».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoРостов
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Шикунов
logoЭсекиэль Барко
logoСпорт-Экспресс
logoШамар Николсон
logoМанфред Угальде
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