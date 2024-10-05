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Спецпроект
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Маскотов в футболе очень много, но некоторые стали культовыми. Например, кенгуру из Праги или акула из Новороссийска

Опубликовала: Анастасия Демидова
logoАрсенал
logoЧерноморец Новороссийск
logoКельн
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