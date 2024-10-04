ЭСК поддержала решения Чебана не назначать пенальти в ворота «Динамо» и не удалять Артура в игре с «Динамо» Махачкала
Ранее махачкалинский клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по поводу решения главного арбитра матча не удалять футболиста московского «Динамо» Артура на 26‑й минуте игры за нарушение на Валентине Пальцеве, а также по поводу неназначенного пенальти в ворота москвичей на 62‑й минуте.
«Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Динамо» Артура на 26-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при попытке сыграть в мяч совершил безрассудный контакт подъемом голеностопа в область паха игрока команды «Динамо» Махачкала Валентина Пальцева без использования шипов, не думая о безопасности соперника.
Из-за отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока команды «Динамо» Москва, комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.
Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо» Москва на 62-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Динамо» Москва Николас Маричаль был сфокусирован на верховом мяче в единоборстве с атакующим игроком команды «Динамо» Махачкала Гамидом Агаларовым, в то время как нападающий выбирал позицию, после чего оба игрока на встречном движении совершают игровой контакт в борьбе за приближающийся мяч.
Ввиду отсутствия наказуемости в действиях игрока обороны, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении ЭСК РФС.
Газизов о желтой за удар в пах Пальцеву с «Динамо»: «Скоро голову кому-то отрубят и скажут: «Ой, случайно получилось». Даже в боях без правил наказывают серьезнее»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий