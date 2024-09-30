Юрану было жалко «Спартак» в матче с «Локо»: «Они не знали, что делать позиционно в среднем блоке, где им отдали мяч. Они просто катали его поперек и ничего не создали»
Сергей Юран раскритиковал игру «Спартака» в матче Мир РПЛ с «Локомотивом» (1:3).
«У меня сложилось впечатление, что одна команда серьезно готовилась, а другая вообще не готовилась. «Локомотив» от первой до последней минуты контролировал матч.
Мне «Спартак» немножко жалко было, они не знали, что делать позиционно в среднем блоке, где «Локомотив» отдал им мяч. Они просто катали его поперек и ничего не создали.
«Локомотив» был готов к атакам соперника. У «Спартака» был всего один момент во втором тайме, и тот не реализовал Николсон», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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