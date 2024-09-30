Юрану было жалко «Спартак» в матче с «Локо»: «Они не знали, что делать позиционно в среднем блоке, где им отдали мяч. Они просто катали его поперек и ничего не создали» 

Сергей Юран раскритиковал игру «Спартака» в матче Мир РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

«У меня сложилось впечатление, что одна команда серьезно готовилась, а другая вообще не готовилась. «Локомотив» от первой до последней минуты контролировал матч.

Мне «Спартак» немножко жалко было, они не знали, что делать позиционно в среднем блоке, где «Локомотив» отдал им мяч. Они просто катали его поперек и ничего не создали.

«Локомотив » был готов к атакам соперника. У «Спартака » был всего один момент во втором тайме, и тот не реализовал Николсон», — сказал экс-тренер клубов РПЛ .