Орлов о «Спартаке»: «Полсостава просто-напросто медленнее игроков «Локо». Проигрывали в скорости. Какие-то тяжеловесы, тихоходы» 

Геннадий Орлов рассказал, почему «Спартак» проиграл «Локомотиву» (1:3) в Мир РПЛ.

«Железнодорожники очень добротный матч провели против «Спартака ». Полсостава красно-белых просто-напросто медленнее игроков «Локо ». Проигрывали в скорости. Какие-то тяжеловесы, тихоходы. Тот же Бабич , я уж промолчу про Денисова . Не успевают.

Станкович все еще находится в поиске. Вчера, мне кажется, он с составом не угадал. Имею в виду прежде всего линию атаки», – сказал комментатор.