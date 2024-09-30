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  • Орлов о «Спартаке»: «Полсостава просто-напросто медленнее игроков «Локо». Проигрывали в скорости. Какие-то тяжеловесы, тихоходы» 
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Орлов о «Спартаке»: «Полсостава просто-напросто медленнее игроков «Локо». Проигрывали в скорости. Какие-то тяжеловесы, тихоходы» 

Геннадий Орлов рассказал, почему «Спартак» проиграл «Локомотиву» (1:3) в Мир РПЛ.

«Железнодорожники очень добротный матч провели против «Спартака». Полсостава красно-белых просто-напросто медленнее игроков «Локо». Проигрывали в скорости. Какие-то тяжеловесы, тихоходы. Тот же Бабич, я уж промолчу про Денисова. Не успевают.

Станкович все еще находится в поиске. Вчера, мне кажется, он с составом не угадал. Имею в виду прежде всего линию атаки», – сказал комментатор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoЛокомотив
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoГеннадий Орлов
logoСрджан Бабич
logoДаниил Денисов
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