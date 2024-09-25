«У всех народов бывшего СССР очень близкий менталитет. С друзьями поняли, что родители не умеют отдыхать, потому что жили в трудное время». Байрамян об армянах и россиянах

Хорен Байрамян высказался о схожести менталитета армян и россиян.

– Армян много по всему миру…

– Согласен.

– Есть ли человек, с которым хотелось пообщаться?

– Такого нет. Я абсолютно рад любому новому знакомству. Мне будет приятно поговорить с любым армянином в любом городе мира. Например, с Генрихом Мхитаряном , нашим великим футболистом, познакомился в сборной. Потом уже ездил в Милан, там встречались.

Когда я был маленьким и папа при мне в другом городе видел армянина и знакомился с ним, мне было некомфортно, потому что это чужой человек. А теперь я сам стал таким (улыбается). Вижу земляка и начинаю с ним говорить, узнавать, откуда он. В Южную Америку с удовольствием съездил бы к одному человеку, но он не армянин.

– И кто это?

– Эктор Бракамонте , с которым начинал играть.

– То есть момент из фильма «Мимино», когда герой Вахтанга Кикабидзе звонил в Телави, вам близок?

– Да! И вот они начали петь. Этот момент просто до слез. Каждый год я смотрю «Мимино» и думаю: как же это круто! Может, достать справочник с армянскими телефонами и тоже кому‑то позвонить?

– Самый дальний родственник где живет?

– Наверное, в Ереване. Возможно, и в Перми кто‑то есть. Если честно, я никогда не интересовался, где живет моя родня. Может, это придет лет через десять, когда захочу путешествовать по миру, находить свои корни.

– В чем схожесть армян и россиян?

– Мне кажется, что у всех народов бывшего СССР очень близкий менталитет. Я учусь быть современным, все‑таки популярный тренд (смеется).

Недавно с друзьями пришли к выводу, что наши родители не умеют отдыхать. Наверное, это от того, что они жили в трудное время. Когда сегодня беру родителей на отдых в Грецию или в Дубай, вижу: они не привыкли к этому, не умеют получать удовольствие от такого отдыха, – сказал полузащитник «Ростова ».