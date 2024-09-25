  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «У всех народов бывшего СССР очень близкий менталитет. С друзьями поняли, что родители не умеют отдыхать, потому что жили в трудное время». Байрамян об армянах и россиянах
12

«У всех народов бывшего СССР очень близкий менталитет. С друзьями поняли, что родители не умеют отдыхать, потому что жили в трудное время». Байрамян об армянах и россиянах

Хорен Байрамян высказался о схожести менталитета армян и россиян.

– Армян много по всему миру…

– Согласен.

– Есть ли человек, с которым хотелось пообщаться?

– Такого нет. Я абсолютно рад любому новому знакомству. Мне будет приятно поговорить с любым армянином в любом городе мира. Например, с Генрихом Мхитаряном, нашим великим футболистом, познакомился в сборной. Потом уже ездил в Милан, там встречались.

Когда я был маленьким и папа при мне в другом городе видел армянина и знакомился с ним, мне было некомфортно, потому что это чужой человек. А теперь я сам стал таким (улыбается). Вижу земляка и начинаю с ним говорить, узнавать, откуда он. В Южную Америку с удовольствием съездил бы к одному человеку, но он не армянин.

– И кто это?

Эктор Бракамонте, с которым начинал играть.

– То есть момент из фильма «Мимино», когда герой Вахтанга Кикабидзе звонил в Телави, вам близок?

– Да! И вот они начали петь. Этот момент просто до слез. Каждый год я смотрю «Мимино» и думаю: как же это круто! Может, достать справочник с армянскими телефонами и тоже кому‑то позвонить?

– Самый дальний родственник где живет?

– Наверное, в Ереване. Возможно, и в Перми кто‑то есть. Если честно, я никогда не интересовался, где живет моя родня. Может, это придет лет через десять, когда захочу путешествовать по миру, находить свои корни.

– В чем схожесть армян и россиян?

– Мне кажется, что у всех народов бывшего СССР очень близкий менталитет. Я учусь быть современным, все‑таки популярный тренд (смеется).

Недавно с друзьями пришли к выводу, что наши родители не умеют отдыхать. Наверное, это от того, что они жили в трудное время. Когда сегодня беру родителей на отдых в Грецию или в Дубай, вижу: они не привыкли к этому, не умеют получать удовольствие от такого отдыха, – сказал полузащитник «Ростова».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoЭктор Бракамонте
logoпремьер-лига Россия
logoсборная Армении по футболу
logoГенрих Мхитарян
logoХорен Байрамян
logoМатч ТВ
кино
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хорен Байрамян: «Вы не обязаны никому давать в долг, даже если у вас есть деньги. Всем советую научиться говорить «нет», это очень крутое умение»
20сегодня, 12:56
Байрамян о вере: «Верить в Бога нужно, считаю, – без веры человек блуждает и не может найти себя. Раз в 10 дней хожу в церковь, всегда крестимся и благодарим боженьку, проезжая мимо»
190сегодня, 11:21
Байрамян о поведении молодых игроков: «У меня другое отношение к дисциплине и взрослым. Современный мир иной. Родители виноваты, что ребята стали такими»
125 апреля, 21:36
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Анчелотти допускает, что останется в «Реале» после 2026-го. Перес считает, что тренер «безупречно» руководит командой
2019 минут назад
«Бавария» ожидает, что цена за Виртца снизится со 150 до 100 млн евро летом 2025-го. «Реал» также претендует на хавбека «Байера»
834 минуты назад
Клубное ТВ «Реала» о судействе в Ла Лиге: «Ощущение, что карточки дают тем, кто играет лучше всех. Налицо конфликт интересов с Mediapro, имеющей отношение к одной из команд»
1545 минут назад
Аршавин о трансферах «Зенита»: «Клуб все равно пока построен на иностранцах. Просто были нужны сильные русские футболисты»
2249 минут назад
Роналду – Варану, ушедшему из футбола: «Отличная карьера, брат, ты легенда футбола!»
2058 минут назад
Рахимич о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Было влияние политического настроения в Европе, наверное. Сейчас Миралем мыслит абсолютно здраво»
24сегодня, 17:28
Артета об игре в меньшинстве против «Сити»: «Мы уже были в такой ситуации с Джакой и проиграли 0:5. Так что надо учиться, иначе я был бы тупым»
10сегодня, 17:17
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Хетафе», «Жирона» против «Райо Вальекано»
122сегодня, 17:01Live
Листаете ленту на Спортсе? Теперь за это можно выиграть призы!
сегодня, 17:00Спецпроект
Флик, Анчелотти и Вальверде претендуют на звание лучшего тренера сентября в Ла Лиге
16сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Рианчо об оскорблениях Соболева фанатами «Спартака» и «Зенита»: «Соперничество между клубами очень серьезное. Допускаю, что ему понадобится помощь психолога»
3 минуты назад
Кубок Италии. 2-й раунд. «Дженоа» против «Сампдории», «Пиза» уступила «Чезене», «Наполи» сыграет с «Палермо» в четверг
14 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Урал» прошел «СКА Хабаровск», «Сокол» обыграл «Орел», «Торпедо» победило «КАМАЗ»
455 минут назад
«Комо» угостил бесплатной выпивкой болельщиков, смотревших игру в барах, в честь первой победы в Серии А
316 минут назадФото
«Барселона» – «Хетафе». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1620 минут назад
«Ливерпуль» – «Вест Хэм». Келлехер и Нуньес в основе. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
320 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Твенте». Рэшфорд и Магуайр играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
220 минут назад
Гендиректор «Юнайтед» из Дубая о Промесе: «Федерация не заявляет. Пытаемся пинать – оснований для отказа нет и не может быть»
426 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. «Абха» – «Аль-Таавун», «Дамак» проиграл «Аль-Нажме»
1630 минут назадLive
«Арсенал» – «Болтон». Сака и Стерлинг в старте. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
238 минут назад