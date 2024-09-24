Мбаппе набрал 400 очков по «гол+пас» в клубной карьере – 290 голов и 110 ассистов в 377 матчах
Килиан Мбаппе набрал 400 результативных баллов за клубную карьеру.
Нападающий «Реала» забил в матче 7-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:0, перерыв).
Килиан Мбаппе принял участие в 400 голах в 377 официальных матчах за свои клубы – «Монако», «ПСЖ» и «Реал» – с начала своей карьеры.
На его счету 290 голов и 110 результативных передач.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Statsfoot
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