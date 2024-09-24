Мбаппе набрал 400 очков по «гол+пас» в клубной карьере – 290 голов и 110 ассистов в 377 матчах

Килиан Мбаппе набрал 400 результативных баллов за клубную карьеру.

Нападающий «Реала » забил в матче 7-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:0, перерыв).

Килиан Мбаппе принял участие в 400 голах в 377 официальных матчах за свои клубы – «Монако », «ПСЖ » и «Реал» – с начала своей карьеры.

На его счету 290 голов и 110 результативных передач.