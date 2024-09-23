Занзибар готов провести матч со сборной России в октябре: «Они могут отправить предложение, мы его быстро примем»
В Занзибаре готовы провести матч со сборной России.
Об этом заявил президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир.
«Мы сейчас не находимся в контакте с российской стороной, никакого письма у нас от них нет. Но на данный момент мы занимаемся поиском соперника для товарищеского матча на октябрьскую паузу.
Для нас матч с Россией в этом месяце возможен. Они могут отправить предложение, мы его быстро примем и с радостью сможем встретить российскую команду в Занзибаре. Если будут официальные переговоры и предложение сыграть в России, то мы тоже согласны на это», – сказал Джабир.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости