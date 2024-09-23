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  • Занзибар готов провести матч со сборной России в октябре: «Они могут отправить предложение, мы его быстро примем»
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Занзибар готов провести матч со сборной России в октябре: «Они могут отправить предложение, мы его быстро примем»

В Занзибаре готовы провести матч со сборной России.

Об этом заявил президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир. 

«Мы сейчас не находимся в контакте с российской стороной, никакого письма у нас от них нет. Но на данный момент мы занимаемся поиском соперника для товарищеского матча на октябрьскую паузу.

Для нас матч с Россией в этом месяце возможен. Они могут отправить предложение, мы его быстро примем и с радостью сможем встретить российскую команду в Занзибаре. Если будут официальные переговоры и предложение сыграть в России, то мы тоже согласны на это», – сказал Джабир. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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