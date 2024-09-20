Артета о том, что «Арсенал» отдохнет на день меньше «Сити»: «Нужно адаптироваться. Мы едем к самой стабильной команде в истории АПЛ в плане результатов и доминирования, это вызов»

Микель Артета высказался о том, что «Арсенал» будет отдыхать меньше, чем «Сити».

«Канониры» встретятся с «Манчестер Сити » 22 сентября. Команда из Лондона играла в Лиге чемпионов 19-го, а действующие чемпионы Англии – 18-го.

«Мы хотели, чтобы у нас были те же условия, что и у них, но не получили их, так что нужно адаптироваться и выжать максимум из того времени, которым мы располагаем сегодня и завтра, а также утром в день матча.

Мы едем домой к чемпионам, команде, которая, мне кажется, является самой стабильной в истории АПЛ не только с точки зрения результатов, но и в плане доминирования и регулярной игры на топ-уровне.

Это вызов для нас, мы должны поехать туда и доказать, что мы сделали следующий шаг [в развитии] и способны конкурировать с ними», – сказал главный тренер «Арсенала ».