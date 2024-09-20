  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета о том, что «Арсенал» отдохнет на день меньше «Сити»: «Нужно адаптироваться. Мы едем к самой стабильной команде в истории АПЛ в плане результатов и доминирования, это вызов»
1

Артета о том, что «Арсенал» отдохнет на день меньше «Сити»: «Нужно адаптироваться. Мы едем к самой стабильной команде в истории АПЛ в плане результатов и доминирования, это вызов»

Микель Артета высказался о том, что «Арсенал» будет отдыхать меньше, чем «Сити».

«Канониры» встретятся с «Манчестер Сити» 22 сентября. Команда из Лондона играла в Лиге чемпионов 19-го, а действующие чемпионы Англии – 18-го.

«Мы хотели, чтобы у нас были те же условия, что и у них, но не получили их, так что нужно адаптироваться и выжать максимум из того времени, которым мы располагаем сегодня и завтра, а также утром в день матча.

Мы едем домой к чемпионам, команде, которая, мне кажется, является самой стабильной в истории АПЛ не только с точки зрения результатов, но и в плане доминирования и регулярной игры на топ-уровне.

Это вызов для нас, мы должны поехать туда и доказать, что мы сделали следующий шаг [в развитии] и способны конкурировать с ними», – сказал главный тренер «Арсенала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Арсенала»
logoМикель Артета
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рио считает, что Габриэл и Салиба выделяются среди центральных защитников в Европе: «Они доказали свой класс в последние два сезона и отлично дополняют друг друга» 
12сегодня, 06:22
«Арсенал» играл так, будто их устраивала ничья, у «Аталанты» было больше шансов. Жаль, что Ретеги не забил пенальти – это был его лучший матч, вероятно». Гасперини про 0:0 в ЛЧ
14вчера, 21:57
Артета о 0:0 с «Аталантой»: «Арсенал» начал хорошо, но утратил контроль. Проблем в обороне не было, кроме пенальти. Райя сделал один из лучших сэйвов, которые я видел»
10вчера, 21:38
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
39-летний Роналду забил в 7 из 8 матчей сезона за «Аль-Наср» и Португалию
410 минут назад
Роналду забил 902-й гол в карьере – «Аль-Иттифаку» с пенальти
3319 минут назад
В «Барселоне» футболисты младше 21 года играют 22,6% времени – это лучший результат в топ-5 лиг Европы. «ПСЖ» на 17-м месте, «Бавария» – на 18-м, «МЮ» – на 21-м
926 минут назад
Аршавин о Гинере: «Один из сильнейших руководителей клубов за 20 лет, если не самый сильный»
1444 минуты назад
Гендиректор «Шахтера» о продаже Мудрика «Челси» за 70+30 млн евро: «Эта историческая сделка показала нашу силу на рынке. «Арсенал» тоже предлагал крупную сумму»
2546 минут назад
Игроки в FC 25 пожаловались на отсутствие русского языка, баги и проблемы с Dualshock 4
54 минуты назадИгры
Мостовой о словах Глушенкова про сборную: «Карпин сам понимает, Вьетнам – это смешно»
957 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Иттифака», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в субботу
20сегодня, 18:01Live
Экс-владелец «Фулхэма» Аль-Файед обвиняется в сексуальном насилии над девушками, в том числе 15-летним подростком. К адвокатам обратились 37 человек
34сегодня, 17:59
Соболев о «Зените»: «Сильнейший клуб России, 6 чемпионств подряд, сезон столетия. Хочу принять ответственность и пройти этот путь достойно»
69сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Марсьяль подписал с АЕК контракт на 3 года: «Это хорошая возможность снова получать удовольствие от игры. Ожидаю, что выиграем чемпионат и Кубок»
36 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Торино» в гостях у «Вероны», «Интер» сыграет с «Миланом» в воскресенье
719 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Ницца» против «Сент-Этьена», «Монако» Головина и «Гавр» Кузяева встретятся в воскресенье
119 минут назадLive
Гюндоган об «Арсенале»: «Больше похож на «Сити» по стилю игры, чем «Ливерпуль» Клоппа. Влияние Пепа на Артету огромно, так будет и со мной, если стану тренером»
226 минут назад
Чемпионат Германии. «Аугсбург» принимает «Майнц», «Бавария» сыграет с «Вердером» в субботу, «Байер» примет «Вольфсбург» в воскресенье
34 минуты назадLive
Первая лига. «Ротор» проиграл «Черноморцу», «Уфа» уступила «Чайке»
234 минуты назад
Пеп об «Арсенале»: «Главный соперник «Сити» последние два сезона. Этот матч не так важен для таблицы – нужно хорошо сыграть, а не оторваться на 5 очков после 5 туров»
сегодня, 17:56
Марио Балотелли: «Я хочу вернуться в Серию А. Нет команд, в которые я бы не вписался, но некоторые могут мне не подойти»
9сегодня, 17:30
Алиссон из-за травмы бедра может пропустить игру «Ливерпуля» с «Борнмутом»
4сегодня, 17:09
«Всех к иноагентам причислять некорректно, неправильно делать врагов страны из молодых людей. Депутаты порой некорректно высказываются». Стрепетов о словах Свищева про Глушенкова
12сегодня, 16:59