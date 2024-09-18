В Казани пройдет международный детский турнир «Кубок Востока» с 20 по 22 сентября

В Казани стартует международный футбольный турнир «Кубок Востока».

В турнире сыграют 10 команд: из России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана. Турнир учрежден футбольным клубом «Рубин» и Министерством спорта Республики Татарстан.

Участники проведут матчи в формате 7 на 7 на полях спортивного лагеря «Молодая гвардия», расположенного в лесном массиве природо-охранной зоны «Лебяжье». Там же разместятся участники турнира – дети в возрасте 10-11 лет.

Жеребьевка турнира пройдет 20-го сентября на территории комплекса. После жеребьевки пройдет церемония открытия турнира с участием премьер-министра РТ Алексея Песошина и министра спорта РТ Владимира Леонова.

21-го сентября перед матчем Мир РПЛ «Рубин» – ЦСКА на стадионе «Ак Барс Арена» состоится подписание Меморандума о сотрудничестве между представителями участников турнира. 22-го сентября церемонию закрытия и награждения победителей посетит президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.

Подробнее о турнире вы можете узнать на сайте или в телеграм-канале турнира.