Карасев в матче Роналду добавил 8 минут – а забили на 90+9! Выслушал тираду от Кессиэ

Через несколько дней после международной паузы в чемпионате Саудовской Аравии начался очередной тур. «Аль-Наср» с Криштиану Роналду, Садьо Мане и Марцело Брозовичем принимал «Аль-Ахли» с Роберто Фирмино, Риядом Марезом и дебютировавшим Айвеном Тоуни.

И все – это под судейство российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым!

Каким было судейство Карасева?

10 сентября РФС сообщил: «Сергей Карасев приглашен в Саудовскую Аравию обслуживать матч национального чемпионата между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли». Ранее осенью 2023-го РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве, в которое входит и обмен арбитрами категории ФИФА и перспективными судьями для работы в обоих национальных чемпионатах.

Ассистентами в бригаде Карасева были Алексей Лунев и Игорь Демешко.

Знакомые лица на старте трансляции.

Как тут не улыбнуться – два таких капитана! Подошли Роналду и Фирмино.

Жребий выиграл Фирмино и указал на мяч. Роналду выбрал ворота.

Дальше – совместное фото, наш арбитр готов первым.

Карасев с нашивкой «Рефери ФИФА», а на поле Роналду, Мане, Фирмино, Марез и другие суперзвезды. Мы как будто вернулись во времена еврокубков, а сейчас на поле выйдет «Реал», «Ювентус», «Ливерпуль» или «Ман Сити» – кто-то из них.

Но нет, это Саудовская Аравия. На девятой минуте Карасев не дал подать угловой «Аль-Ахли», потушив сначала конфликт в штрафной. Франк Кессиэ повозмущался, а потом пожал судье руку.

Пристальное внимание к любому эпизоду.

Периодически попадал в кадр – например, показывая, что мяч ушел в аут и нарушения не было.

Гости не справились с Отавио у своей штрафной. Фолил, кстати, Кессиэ. На этот раз не спорил – поговорили с Карасевым его партнеры.

А чуть позже российский судья выписал первую желтую карточку.

Вот реакция Роналду – Карасев не дал ему угловой, а поставил фол в атаке, который совершил как раз португалец.

Добавив три минуты к не слишком событийному и безголевому первому тайму, Карасев увел команды на перерыв.

Второй тайм начался с фола на Роналду, возмущения португальца и указаний Карасева игрокам «Аль-Ахли».

А на 57-й Карасев указал на центр – очень красивый гол удался Кессиэ. Не зря пожимал руку судье!

«Аль-Ахли» повел 1:0, «Аль-Наср» пытался сравнять, а Карасев работал – фиксировал фолы, разрешал замены. Нельзя сказать, что во втором тайме до компенсированного времени у арбитра было много дел.

Ближе к концу Карасев вместе с Роналду и Талиской уводил с поля игрока, на котором сфолили.

В конце Карасев добавил восемь минут. Но из-за пауз не закончил вовремя – и «Аль-Наср» сравнял счет на 90+9!

Игроки «Аль-Ахли» были недовольны Карасевым, по-видимому, из-за того, что матч не завершился после восьми компенсированных минут. Маттиас Яйссле коротко поговорил с судьей.

А Кессиэ опять напал на Карасева – рассказал о падении перед голевой атакой «Аль-Насра».

Все закончилось желтой карточкой.

А в матче – ничья 1:1.

Первая игра Тоуни, юбилейная – у Карасева, футболка для Роналду от Йерро

Еще несколько фактов:

● Роналду сделал голевой пас, но его могут не засчитать, если увидят касание защитника «Аль-Ахли» и запишут автогол. До этого Криштиану отличился в четырех последних матчах – в двух за «Аль-Наср» и еще в двух за сборную Португалии (хорватам и шотландцам). Выходит, не забил впервые в сезоне.

Он забил 900-й, а потом и 901-й гол в карьере. Перед матчем получил футболку с числом 900 и надписью GOAT (Greatest of all time – «величайший в истории») от Фернандо Йерро.

● Тоуни перешел в конце лета из «Брентфорда» за 42 миллиона евро. The Telegraph рассказал, что там Тоуни стал одним из самых высокооплачиваемых английских игроков в мире – в «Аль-Ахли» он получает 400-500 тысяч фунтов в неделю.

В этом матче Тоуни пробил в створ, ни разу не обвел соперника и выиграл всего два единоборства из восьми. Старт пока невнятный, но и соперник был силен.

● Карасев отсудил десятую игру в Саудовской Аравии и уже четвертую в этой стране в 2024-м. А первая была еще в 2015-м – тогда «Аль-Наср» под руководством Фабио Каннаваро проиграл «Аль-Хилалю» 1:2, и там Карасев встретил экс-игрока «Терека» Аилтона, который сделал ассист на победный гол.

Дальше российский арбитр приезжал в эту страну 2018-м, 2022-м и двух следующих годах.

В предыдущих девяти играх при судействе Карасева команды забивали на двоих не менее трех голов, было три красные карточки и пять пенальти. Сейчас получилось тише – и мячей всего два, и получилось без удалений и пенальти. Но без нервов в конце все равно не обошлось.

0:2 ➡️ 4:3 и спасительная отмена на 90+9! Вот это золотая гонка у Слуцкого 😱

Фото: Gettyimages /Yasser Bakhsh