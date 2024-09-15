Алонсо о 4:1 с «Хоффенхаймом»: «Для «Байера» было важной проверкой не пропустить 2-й гол после 2:0. Знаем, что благодаря терпению всегда можем рассчитывать на голевые моменты»
Хаби Алонсо оценил разгром «Хоффенхайма» (4:1) в Бундеслиге.
«Для нас было важной проверкой не пропустить второй гол после того, как повели 2:0. Мы хорошо отреагировали, лучше контролировали игру на этот раз и завершили ее более уверенно.
Знаем, что благодаря терпению всегда можем рассчитывать на голевые моменты. В этой связи нам нужно работать терпеливо и не терять концентрацию», – сказал главный тренер «Байера».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
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