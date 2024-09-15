Илич про 0:0 с «Факелом»: «Пари НН» нужно было привыкнуть к искусственному полю. Счет 1:1 был бы честным» 

Саша Илич оценил ничью «Пари НН» с «Факелом» (0:0) в Мир РПЛ.

«Тяжелая игра, очень много единоборств. В начале первой половины матча мы играли хорошо, создавали моменты, но не удалось их реализовать.

Во втором тайме у «Факела » было много угловых. Думаю, счет 1:1 был бы честным в этой игре. Нам нужно было адаптироваться и привыкнуть в этому полю, потому что мы не играли ранее на искусственном газоне, но это футбол.

Что касается выхода Каштанова у соперника, это хороший высокий нападающий, у него хороший прыжок, поэтому ему легче выигрывать некоторые единоборства.

В защите мы сыграли не очень хорошо, а в атаке мы отдавали пасы слишком рано. Если бы поймали лучший тайминг, все было бы лучше», — сказал главный тренер «Пари НН ».