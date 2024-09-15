Илич про 0:0 с «Факелом»: «Пари НН» нужно было привыкнуть к искусственному полю. Счет 1:1 был бы честным»
Саша Илич оценил ничью «Пари НН» с «Факелом» (0:0) в Мир РПЛ.
«Тяжелая игра, очень много единоборств. В начале первой половины матча мы играли хорошо, создавали моменты, но не удалось их реализовать.
Во втором тайме у «Факела» было много угловых. Думаю, счет 1:1 был бы честным в этой игре. Нам нужно было адаптироваться и привыкнуть в этому полю, потому что мы не играли ранее на искусственном газоне, но это футбол.
Что касается выхода Каштанова у соперника, это хороший высокий нападающий, у него хороший прыжок, поэтому ему легче выигрывать некоторые единоборства.
В защите мы сыграли не очень хорошо, а в атаке мы отдавали пасы слишком рано. Если бы поймали лучший тайминг, все было бы лучше», — сказал главный тренер «Пари НН».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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