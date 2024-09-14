Фомин после продления контракта с «Динамо»: «Европа — это мальчишеская мечта. Хотел играть в Лиге чемпионов. У меня в детстве висел плакат с Зиданом»

Даниил Фомин признался, что мечтает о карьере в Европе.

На этой неделе хавбек продлил контракт с «Динамо » до 2029 года.

— Ваш агент говорит о том, что был вариант с Европой — Турция — по ходу переговоров с «Динамо». Какие у вас мысли о Европе?

— Честно, я был далек от переговоров. Как проходили переговоры, не знаю — главное, что все хорошо.

Европа — это мечта. Мальчишеская мечта. Хотел играть в Лиге чемпионов. У меня в детстве висел плакат с Зиданом .

Сейчас я в «Динамо», у меня скоро 150 матчей за клуб. Задача — играть в «Динамо» хорошо, выигрывать трофеи и оставить свой след в истории клуба, – сказал Фомин .