Фомин после продления контракта с «Динамо»: «Европа — это мальчишеская мечта. Хотел играть в Лиге чемпионов. У меня в детстве висел плакат с Зиданом»
Даниил Фомин признался, что мечтает о карьере в Европе.
На этой неделе хавбек продлил контракт с «Динамо» до 2029 года.
— Ваш агент говорит о том, что был вариант с Европой — Турция — по ходу переговоров с «Динамо». Какие у вас мысли о Европе?
— Честно, я был далек от переговоров. Как проходили переговоры, не знаю — главное, что все хорошо.
Европа — это мечта. Мальчишеская мечта. Хотел играть в Лиге чемпионов. У меня в детстве висел плакат с Зиданом.
Сейчас я в «Динамо», у меня скоро 150 матчей за клуб. Задача — играть в «Динамо» хорошо, выигрывать трофеи и оставить свой след в истории клуба, – сказал Фомин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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