Вильмар Барриос: «Привык к погоде в России. Стал получать удовольствие от холода»
Вильмар Барриос заявил, что привык к зимнему холоду в Санкт-Петербурге.
«Холод точно был самым сложным в плане адаптации, ведь на дворе была зима, а я из страны и города, где круглый год светит солнце. Слава богу, наш домашний стадион с крышей, так что неудобства испытывал только во время выездных матчей.
Но ничего, со временем привык, даже стал получать удовольствие от прохладной погоды (улыбается)», – заявил колумбийский хавбек «Зенита».
Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года после перехода из «Бока Хуниорс».
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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