Барриос о контракте с «Зенитом» до 2027-го: «Собираюсь его отработать. Хочу и дальше наслаждаться клубом, Санкт-Петербургом, Россией»

Вильмар Барриос высказался о своем будущем в «Зените».

– Уже думал о том, где через несколько лет будешь доигрывать свою карьеру?

– Нет, пока не думал об этом – надеюсь, впереди еще много лет активной карьеры! Я отлично чувствую себя, хочу и дальше наслаждаться «Зенитом », Санкт-Петербургом, Россией.

Моя семья здесь очень счастлива, а значит счастлив и я. Мы хотим выиграть еще один чемпионский титул в этом сезоне, и такие цели – то, что мотивирует меня каждый день отдавать все силы и биться за победы.

– Но твой контракт с «Зенитом» рассчитан до 2027 года – есть вероятность, что профессиональную карьеру ты завершишь в России?

– Могу сказать только одно – я собираюсь полностью отработать свой контракт с клубом. А там уже видно будет, – заявил полузащитник «Зенита».