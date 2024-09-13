Барриос о контракте с «Зенитом» до 2027-го: «Собираюсь его отработать. Хочу и дальше наслаждаться клубом, Санкт-Петербургом, Россией»
Вильмар Барриос высказался о своем будущем в «Зените».
– Уже думал о том, где через несколько лет будешь доигрывать свою карьеру?
– Нет, пока не думал об этом – надеюсь, впереди еще много лет активной карьеры! Я отлично чувствую себя, хочу и дальше наслаждаться «Зенитом», Санкт-Петербургом, Россией.
Моя семья здесь очень счастлива, а значит счастлив и я. Мы хотим выиграть еще один чемпионский титул в этом сезоне, и такие цели – то, что мотивирует меня каждый день отдавать все силы и биться за победы.
– Но твой контракт с «Зенитом» рассчитан до 2027 года – есть вероятность, что профессиональную карьеру ты завершишь в России?
– Могу сказать только одно – я собираюсь полностью отработать свой контракт с клубом. А там уже видно будет, – заявил полузащитник «Зенита».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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