Барриос о «Спартаке»: «Это класико. С новым тренером у них более интенсивная команда, другие игроки. Мы провели не лучшую игру, это помогло им выглядеть немного лучше нас временами»
– Когда ты играл со «Спартаком», не показалось, что со Станковичем эта команда уже вышла на другой уровень?
– Я думаю, что такие матчи – класико, и они всегда будут особенными. С новым тренером у них более интенсивная команда, другие игроки.
Но, в конце концов, думаю, что это мы провели не самую лучшую игру, и это помогло им временами выглядеть немного лучше нас.
– А нет ощущения, что ваш отрыв от остальных за счет трансферов все равно очень большой?
– «Зенит», как клуб-гранд, соответствующим образом готовится к сезону, старается привлекать лучших местных и иностранных игроков. Это абсолютно нормальная история: каждая команда, претендующая на титул, делает ровно то же самое. Все ищут себе игроков, способных усилить состав, – заявил полузащитник «Зенита».
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