Барриос о «Спартаке»: «Это класико. С новым тренером у них более интенсивная команда, другие игроки. Мы провели не лучшую игру, это помогло им выглядеть немного лучше нас временами»

Вильмар Барриос высказался о матче со «Спартаком» в 6-м туре Мир РПЛ (0:0).

– Когда ты играл со «Спартаком», не показалось, что со Станковичем эта команда уже вышла на другой уровень?

– Я думаю, что такие матчи – класико, и они всегда будут особенными. С новым тренером у них более интенсивная команда, другие игроки.

Но, в конце концов, думаю, что это мы провели не самую лучшую игру, и это помогло им временами выглядеть немного лучше нас.

– А нет ощущения, что ваш отрыв от остальных за счет трансферов все равно очень большой?

– «Зенит», как клуб-гранд, соответствующим образом готовится к сезону, старается привлекать лучших местных и иностранных игроков. Это абсолютно нормальная история: каждая команда, претендующая на титул, делает ровно то же самое. Все ищут себе игроков, способных усилить состав, – заявил полузащитник «Зенита ».