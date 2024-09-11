Ткаченко о запрете Бакаева играть против «Зенита»: «У меня и Зелимхана не было ни одной договоренности об этом с клубами, честное слово. Документы есть в лиге»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Герман Ткаченко Олег Шатов Зелимхан Бакаев Малком Футбол

Герман Ткаченко опроверг запрет для Зелимхана Бакаева играть против «Зенита».

28-летний полузащитник летом перешел из «Зенита» в «Химки» на правах аренды. Зелимхан пропустил матч команд (1:1) в 5-м туре Мир РПЛ. Тренер подмосковной команды Франк Артига заявил: «Мне сказали, что он не может играть».

Зелимхан Бакаев. Переход в «Зенит» в итоге – ошибка?

– Это успех, потому что на тот момент не было других предложений. Получилось ли у Бакаева в «Зените»? Очевидно, нет. 

– Почему?

– «Зенит» – другой уровень, на котором выживают только сильнейшие. Бака оказался не готов к конкуренции с Малкомом, который еще и выдал лучший сезон в жизни. После этого было уже сложно прийти в себя и воспользоваться шансом, который возник на старте прошлого сезона.

У Зелимхана еще год контракта с «Зенитом». Задача на этот чемпионат – так выйти на рынок свободных агентов, чтобы его снова захотели топовые российские клубы.

– У Бакаева был запрет на игру против «Зенита»?

– Даю честное слово: у меня и Бакаева не было ни одной договоренности об этом ни с «Химками», ни с «Зенитом». Документы есть в лиге, там нет ни слова о запрете игры Бакаева против «Зенита». 

Я не хочу морализаторствовать по темам, к которым мы не имеем отношения. Почему-то все забыли, что шесть лет назад запрета на игру арендованных еще не было – и, например, мы вместе с Шатовым платили свои деньги, чтобы он сыграл за «Краснодар» против «Зенита». 

– Как вы отнеслись к публичной позиции представителей «Химок» при объяснении отсутствия Зелимхана в заявке на матч с «Зенитом»?

– Послушай, Саша (обращение к Александру Дорскому – Спортс’‘). У меня в «Химках» играет несколько значимых клиентов, у компании рабочие отношения со спортивным директором, взаимоуважительные – с боссом клуба. 

Они строят интересный спортивный проект, усилили организационный блок, за командой вообще стало интересно следить. Для меня это важнее. А в других вопросах можно поступать и тоньше, – сказал в интервью Спортсу’‘ глава компании ProSports Management Герман Ткаченко.

Бакаеву запретили играть с «Зенитом»? Проговорился сам, тренер «Химок» тоже

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8 комментариев
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Ага, ещё скажи - честное пионерское 🤣
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Ответ Алексей Мишин
Ага, ещё скажи - честное пионерское 🤣
Честное капиталистическое)
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Миллер смс прислал и всё. Что мусолить то?)
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честное ткаченковское 🤣🤣🤣
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Ответ SMART789
Здесь вообще нечего объяснять, разумеется в договорах не будет никаких ограничений А почему не вышел на поле?) Угадайте Законы надо писать нормальные, а не идиотские
А закон тут при чем вообще? Есть контракт, есть регламент Лиги, там это все и прописано.
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