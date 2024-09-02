Леау выложил фото римского салюта Ди Канио после критики от Паоло: «...»

Рафаэл Леау отреагировал на критику Паоло Ди Канио.

Напомним, бывший нападающий « » и «Лацио» раскритиковал и Тео Эрнандеса за то, что они пропустили установку тренера Паулу Фонсеки во время паузы на водопой: «Это позор, тренер чувствует себя униженным. В мое время их бы размазали об стену, что вы делаете?»

В ответ на это португальский вингер в X выложил фотографию Ди Канио, на которой тот демонстрирует римский салют. Рафаэл сопроводил публикацию многоточием: «….»