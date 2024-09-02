Леау выложил фото римского салюта Ди Канио после критики от Паоло: «...»

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Рафаэл Леау отреагировал на критику Паоло Ди Канио.

Напомним, бывший нападающий «Милана» и «Лацио» раскритиковал Рафаэла Леау и Тео Эрнандеса за то, что они пропустили установку тренера Паулу Фонсеки во время паузы на водопой: «Это позор, тренер чувствует себя униженным. В мое время их бы размазали об стену, что вы делаете?»

В ответ на это португальский вингер в X выложил фотографию Ди Канио, на которой тот демонстрирует римский салют. Рафаэл сопроводил публикацию многоточием: «….»

39 комментариев
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Можно подумать, он пристыдил Ди Канио упоминанием того случая - да тот только рад вспомнить эти золотые деньки))
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И что, это отменяет то, что Леау поступил некрасиво по отношению к тренеру
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Ответ Mohnatiy
Разместил фото, и?... Что-то я сомневаюсь, что Ди Канио после этого сразу скажет "Извините, зря быканул"
Так это адресавано не Ди Канио, а остальным, мол посмотрите "какой морализатор")
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Разместил фото, и?...
Что-то я сомневаюсь, что Ди Канио после этого сразу скажет "Извините, зря быканул"
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Легендарное было время и железные игроки. Такие соплежуи и обиженки как Леау и Тео и пикнуть бы не смели в раздевалке , и покорно бы носили мешки с мячами на разминку.
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В 2005 году Ди Канио, вернувшийся на излёте карьеры в «Лацио», стал звездой римского дерби. Незадолго до игры Паоло устроил словесную атаку на Франческо Тотти, а уже в самом матче открыл счёт. И побежал к болельщикам «Лацио», вскинув руку вверх. Это приветствие считается фашистским, но сам Ди Канио считает, что оно идёт из Древнего Рима. И фашизм тут ни при чём.
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Кстати сейчас зига в Италии разрешена) Ди Канио просто опередил время)
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Ответ Booligan
запомнился он совершенно другим - когда судья поставил в ворота соперника пенальти, он подошёл и сказал, что фола не было, вот такой вот фашист
И когда вратарь соперника получил травму, Ди Канио поймал мяч руками, отказавшись бить в пустые ворота.
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Ответ Виталий Ан
Может кто расшифровать этот ребус? Понятия не имею что это значит или что он этим хотел сказать.
Раз Ди Канио кидал римский салют, значит, его критика Леау безосновательна по логике последнего
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Ответ 4adikovski007
Можно подумать, он пристыдил Ди Канио упоминанием того случая - да тот только рад вспомнить эти золотые деньки))
Так данный пост нацелен совершенно не на реакцию Ди Канио.
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Ответ bel01
Номинально, да. По факту скорее играл атакующего полузащитника.
запомнился он совершенно другим - когда судья поставил в ворота соперника пенальти, он подошёл и сказал, что фола не было, вот такой вот фашист
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Вот обидчивые эти негры
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Леау не блистал интеллектом и до этого. Размазня капризная и соплежуй. Ему указали на то, что он халатно относится к своим обязанностям, а он еще раз облажался. Ни к селу, ни к городу
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Ответ bene bbene
в Италии недавно запретили даже под 88 номером играть, ты о чем?
Верховный суд Италии разрешил «зиговать» на мероприятиях
20 января 2024
Гугли дальше сам
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Ответ bel01
Комментарий удален пользователем
он нападающий
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Ответ Виталий Ан
Может кто расшифровать этот ребус? Понятия не имею что это значит или что он этим хотел сказать.
Насколько понимаю, он назвал действия Леау и Тео детским садом и позором. В ответ на это Леау приложил это фото, типа намекая на его детский сад и позор. Как-то так)
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Ответ bel01
Комментарий удален пользователем
А в чём собственно говоря мерзость?
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Ответ tequilagwap
он нападающий
Номинально, да. По факту скорее играл атакующего полузащитника.
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Ответ bel01
Комментарий удален пользователем
а уж такие персонажи как Тотти или Кассано вовсе за другой клуб играли и удалялись с поля
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Ответ aLLigator
Легендарное было время и железные игроки. Такие соплежуи и обиженки как Леау и Тео и пикнуть бы не смели в раздевалке , и покорно бы носили мешки с мячами на разминку.
А ничего что эти железные в основной своей массе такие же тупые как и инстаграмщики?
Ну более агресивные-мускулиные
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Ответ oasis-columbia
Верховный суд Италии разрешил «зиговать» на мероприятиях 20 января 2024 Гугли дальше сам
А почему этот знак должен быть запрещен в Италии? Он не был изобретён фашистами и он им не принадлежит. Тем более есть конкретные исторические связи, которым уже тысячи лет.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Иван Иванов
)))) то ли дело ты Как первый день в школе? Всё так же подзатыльники собирал весь день?
Комментарий удален модератором
Ответ 4adikovski007
Можно подумать, он пристыдил Ди Канио упоминанием того случая - да тот только рад вспомнить эти золотые деньки))
Закон Годвина в деле
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Это надо понимать - как посмел на негра возбухать?))
Леау талант, но никогда не станет действительно топ игроком.
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Господи какое же позорище . Микел предъявляет претензии Джексону , в ответ заткнись ,мы страдаем за Африку. Ди Канио стыдит Леау , а тот кидает фото , где Ди Канио загует. Что в головах у этих гуталинах , там ваще есть хоть подобие мозгов . Им про одно, а они про другое
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Сказочный ... Рафаэл 🤷‍♂
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Леау этой фотографией оправдывается за то, что слил установки от тренера ? Мда уж.. профессионал на поле и в жизни (сарказм)
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Ну точно теперь знаем, что Лео погуглил кто такой Ди Канио
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Комментарий удален модератором
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