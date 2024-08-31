Воробей оказался на поле в игре «Зенита» и «Пари НН». Эктов поднял и передал его Кержакову, вратарь сел на скамейку с птицей в руках

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Пари НН животные и спорт Александр Эктов Футбол

Михаил Кержаков вынес воробья с поля и сел на скамейку «Зенита» с птицей в руках.

Петербургский клуб на выезде играет с «Пари НН» (3:0, второй тайм) в матче 7-го тура Мир РПЛ

Во втором тайме матча на поле оказался воробей. Полузащитник нижегородского клуба Александр Эктов поднял его и передал вратарю «Зенита» Михаилу Кержакову, который вынес его с поля и сел на скамейку с птицей в руках.

Фото: t.me/fczenit

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это не воробей, а трясогузка)
+45
-2
+43
А с каких пор НН стал самарским клубом? =)
+17
-2
+15
Его Воробейшество
+8
0
+8
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Это не воробей, а трясогузка)
Совершенно верно
+5
-2
+3
Ответ госдеп
какая ситуация и циферки? таки не должно быть эвфемизмов, это война между братьями
Чем хуже дела у украинцев на фронте, тем громче будут кричать о войне "братьев". Нет уж, "братишки" сами из братства выписались ещё в конце 2013, стишок напомнить?
+4
-2
+2
что воробьев в нижнем забыл?! Все таки он щас в локо играет а не в нижнем ....
0
0
0
Усыновить
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий