Воробей оказался на поле в игре «Зенита» и «Пари НН». Эктов поднял и передал его Кержакову, вратарь сел на скамейку с птицей в руках

Михаил Кержаков вынес воробья с поля и сел на скамейку «Зенита» с птицей в руках.

Петербургский клуб на выезде играет с « » (3:0, второй тайм) в матче 7-го тура Мир .

Во втором тайме матча на поле оказался воробей. Полузащитник нижегородского клуба поднял его и передал вратарю « » , который вынес его с поля и сел на скамейку с птицей в руках.

Фото: t.me/fczenit

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