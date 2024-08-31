Воробей оказался на поле в игре «Зенита» и «Пари НН». Эктов поднял и передал его Кержакову, вратарь сел на скамейку с птицей в руках
Михаил Кержаков вынес воробья с поля и сел на скамейку «Зенита» с птицей в руках.
Петербургский клуб на выезде играет с «Пари НН» (3:0, второй тайм) в матче 7-го тура Мир РПЛ.
Во втором тайме матча на поле оказался воробей. Полузащитник нижегородского клуба Александр Эктов поднял его и передал вратарю «Зенита» Михаилу Кержакову, который вынес его с поля и сел на скамейку с птицей в руках.
Фото: t.me/fczenit
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