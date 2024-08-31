Экс-хавбек «Челси» и «Милана» Бакайоко перешел в ПАОК Чалова и Оздоева из «Лорьяна»

Теги лига 1 Франция трансферы ПАОК высшая лига Греция Лорьян Тьемуэ Бакайоко Футбол

Экс-хавбек «Челси» и «Милана» Тьемуэ Бакайоко перешел в ПАОК.

Контракт 30-летнего француза с греческим клубом, за который выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, рассчитан на год с опцией продления еще на сезон.

Ранее Бакайоко выступал за «Монако», «Челси», «Милан» и «Наполи».

Прошлый сезон полузащитник провел в «Лорьяне». На его счету 20 матчей в Лиге 1, два гола и результативная передача.

 

Фото: paokfc.gr

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4 комментария
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Наконец-то ПАОК Чалова и Оздоева
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Через год ждём Угочукву и Чуквумеку:)
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Надо бы ПАОК еще подписать пару россиян , чтобы у спортса кол-во допустимых символов закончилось
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в паре с Чаловым через пару лет будут грустно пылить Фати и Ломаль))
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