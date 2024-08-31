Экс-хавбек «Челси» и «Милана» Бакайоко перешел в ПАОК Чалова и Оздоева из «Лорьяна»

Экс-хавбек «Челси» и «Милана» Тьемуэ Бакайоко перешел в ПАОК.

Контракт 30-летнего француза с греческим клубом, за который выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, рассчитан на год с опцией продления еще на сезон.

Ранее Бакайоко выступал за «Монако», «Челси», «Милан» и «Наполи».

Прошлый сезон полузащитник провел в «Лорьяне». На его счету 20 матчей в Лиге 1, два гола и результативная передача.

Фото: paokfc.gr