Экс-хавбек «Челси» и «Милана» Бакайоко перешел в ПАОК Чалова и Оздоева из «Лорьяна»
Экс-хавбек «Челси» и «Милана» Тьемуэ Бакайоко перешел в ПАОК.
Контракт 30-летнего француза с греческим клубом, за который выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, рассчитан на год с опцией продления еще на сезон.
Ранее Бакайоко выступал за «Монако», «Челси», «Милан» и «Наполи».
Прошлый сезон полузащитник провел в «Лорьяне». На его счету 20 матчей в Лиге 1, два гола и результативная передача.
Фото: paokfc.gr