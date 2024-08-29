Итоги жеребьевки новой ЛЧ. Очень тяжело для «ПСЖ» и «Ливерпуля»

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов-2024/25 – главный еврокубок теперь в новом формате.

У каждой команды уникальный набор из восьми соперников – по два клуба из каждой корзины.

Изучаем наборы: очень тяжело для «ПСЖ» и «Ливерпуля»

Вот наборы соперников для команд всех корзин.

Напоминание про регламент!

По итогам восьми туров лучшие восемь команд на лиговом этапе (забываем про групповой этап) пройдут в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, поборются в стыковом раунде, победители тоже отправятся в 1/8 ЛЧ.

Команды, занявшие места с 25-го по 36-е, закончат участие в еврокубках.

Когда все начнется?

Первый тур – 17-19 сентября. Три дня – эксклюзивная неделя ЛЧ.

Дальше плотнее: 1-2 октября, 22-23 октября, 5-6 ноября, 26-27 ноября, 10-11 декабря, 21-22 января и 29 января (все матчи начнутся в одно время).

Вы все правильно поняли, решающие туры (седьмой и восьмой) состоятся уже в 2025 году.

Фото: Gettyimages.ru /Richard Juilliart – UEFA