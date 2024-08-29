Итоги жеребьевки новой ЛЧ. Очень тяжело для «ПСЖ» и «Ливерпуля»
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов-2024/25 – главный еврокубок теперь в новом формате.
У каждой команды уникальный набор из восьми соперников – по два клуба из каждой корзины.
Изучаем наборы: очень тяжело для «ПСЖ» и «Ливерпуля»
Вот наборы соперников для команд всех корзин.
Напоминание про регламент!
По итогам восьми туров лучшие восемь команд на лиговом этапе (забываем про групповой этап) пройдут в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, поборются в стыковом раунде, победители тоже отправятся в 1/8 ЛЧ.
Команды, занявшие места с 25-го по 36-е, закончат участие в еврокубках.
Когда все начнется?
Первый тур – 17-19 сентября. Три дня – эксклюзивная неделя ЛЧ.
Дальше плотнее: 1-2 октября, 22-23 октября, 5-6 ноября, 26-27 ноября, 10-11 декабря, 21-22 января и 29 января (все матчи начнутся в одно время).
Вы все правильно поняли, решающие туры (седьмой и восьмой) состоятся уже в 2025 году.
Фото: Gettyimages.ru/Richard Juilliart – UEFA
это предвкушая комментарии про "добавили мусорных матчей"
минусов по факту кроме "я нипонял" (ну потрать время разберись) и "больше матчей" (а больше матчей ЛЧ - это точно проблема?) не видно
много мелких плюсов - подравняли календарь топам и аутсайдерам, избавились от потенциальных коллизий когда две команды одного владельца состыкуются в ЛЕ потому что одна из ЛЧ вылетела, расширили разнообразие соперников, не будет "групп смерти" но они бывали не каждый год зато было три-четыре группы где интриги не было сразу после жеребьевки - таких проходняков тоже нет
Очень интересно было наблюдать за жеребьёвкой!
Как кубок России, который уже не первый сезон идет в таком формате, уже все давно предельно разжевано и показано, но хомячки продолжают плакать, что что-то не понимают.
у некоторых команд прям оч серьезный календарь вышел
и учитывая, что тут не по группам выходят, а по очкам среди всех, то вообще это прикольная тема, что даже гранды до последнего тура в теории могут играть основными составами, пока окончательно ничего не решат.
Хотя понятно, что не это его интересовало, но формальный аргумент против ЛЧ и в пользу Суперлиги был именно такой.
чиновники УЕФА и ФИФА сидят на попе и получают больше бабла, болельщикам на диванах по фигу на нагрузки миллионеров. но это может сказаться на состоянии футболистов, количестве травм и привести к понижению качества футбола.
например, последний Евро. все жаловались на ватокат. понятно, что это во многом стратегия. но если надо будет ротировать состав с уставшими футболистами, то ватоката станет больше даже в матчах с хорошими вывесками.
проходники остались, просто они не так очевидны. топы продолжат обеспечивать себе выход заранее и могут забивать на последние туры. у слабых команд меньше шансов сотворить сенсацию.
соглашусь, что новый сезон ЛЧ выглядит интригующе. но с возрастающими нагрузками надо что-то делать.