Роналду об ответственности: «Я никогда не был трусом – если я промахнусь, то пробью во второй и в третий раз. Некоторые не хотят бить пенальти – Криштиану никогда так не поступит»
Криштиану Роналду заявил, что не боится совершать ошибки.
«Я никогда не буду уклоняться [от ответственности], и я был таким еще с юности. Я не трус. Я понимаю, что некоторые не хотят бить пенальти, потому что не чувствуют уверенности, и это нормально. Я уважаю это, но Криштиану никогда так не поступит. Никогда. Даже если я промахнусь с первой попытки, я буду бить в следующий раз. Если потерплю неудачу – пробью в третий раз.
Я не боюсь. Но люди всегда склонны преувеличивать негативные моменты. Если вы спросите меня – я хочу забивать, но что, если в каком-то матче этого не случится? Мне надо заплакать? Фанаты меня любят, и в этом моя мотивация продолжать играть. Никто не отнимет у меня этого», – сказал Роналду в беседе с Рио Фердинандом на своем ютуб-канале.
Следующая цель - забить с точки на ЧМ-2026.
Потом уже можно и завершать.
Видно Морган и Мендеш плохо справляются со своими обязанностями,вот приходится работать самому.
Как вам такое:
Я плакал на евро не потому что подвёл команду, что на меня обрушится критика.
Я плакал потому, что Облак прервал мою серию из 27 реализованных пенальти подряд.
А мы удивляемся его фан базе, если у кумира совсем щифер слетел.
- я понимаю, что некоторые не хотят забивать голы, в них нет уверенности, я уважаю это. Для этого есть я))
Если посмотреть на то наследие что оставили после себя такие игроки как Ди Стефано, Рауль, Йерро, Рамос, Кроос, Модрич, да даже Гути, понимаешь что инста самка не стоит выше любого выше перечисленных.
Инстаграмный вожак ....
Этот *человеческий детёныш* всегда был показным лидером, а не реальным в отличии от Акеллы)