Роналду об ответственности: «Я никогда не был трусом – если я промахнусь, то пробью во второй и в третий раз. Некоторые не хотят бить пенальти – Криштиану никогда так не поступит»

Теги Рио Фердинанд Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду заявил, что не боится совершать ошибки.

«Я никогда не буду уклоняться [от ответственности], и я был таким еще с юности. Я не трус. Я понимаю, что некоторые не хотят бить пенальти, потому что не чувствуют уверенности, и это нормально. Я уважаю это, но Криштиану никогда так не поступит. Никогда. Даже если я промахнусь с первой попытки, я буду бить в следующий раз. Если потерплю неудачу – пробью в третий раз.

Я не боюсь. Но люди всегда склонны преувеличивать негативные моменты. Если вы спросите меня – я хочу забивать, но что, если в каком-то матче этого не случится? Мне надо заплакать? Фанаты меня любят, и в этом моя мотивация продолжать играть. Никто не отнимет у меня этого», – сказал Роналду в беседе с Рио Фердинандом на своем ютуб-канале.

95 комментариев
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Якорь CR7, безусловно, потащится ещё и на ЧМ-26, ведь он пройдёт в Штатах, а это колоссальное внимание, пиар и реклама самого себя любимого, работа на будущее, на дальнейшие спонсорские контракты, на огромные деньги. Поедет конечно, ему будет плевать на поколение сборной, которое в очередной раз ничего не выиграет на ЧМ, главное он в отборе попутно набьёт статку на Лихтенштейнах, а потом где-нибудь в плей-офф после очередного 0+0 разревётся на камеру, чтобы все его пообсуждали в очередной раз. Этот якорь будет тянуть на дно до самого конца.
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так вот почему он штрафные не отдает никому...
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Жалкий плагиатор! Бил бью и буду бить (с)
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+25
Для спортса его ютуб это же источник бесконечного кликбейта. Все вьюхи 🍓 можно смело сюда нести. Теперь мы понимаем чем был хорош Мендеш - всю карьеру арабского скакуна он заставлял его молчать, не разрешая давать никаких больших интервью, теперь же мы видим на них - что перед нами абсолютный кринж 18 лет от роду. Мозгов и мыслей путных полное отсутствие. Голова - чтобы туда есть. В глазах 0 осознанности. Ужас.
+39
-17
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Зачем же в каждом интервью закапывать себя всё больше - никакой самокритики, иронии, всё на понтах. Здорово быть таким уверенным, но была где-то информация, что на международных турнирах он пробил 60 штрафных и забил только 1 раз. Собственно, это одна из причин, почему статистика у него в командах хорошая, только титулов от этого не прибавляется.
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+18
если промахнусь 70 штрафных, то ударю 71ый.
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+12
Ответ Геннадий Тимченко
Нет, это про пешего вне Барсы в плей-офф еврокубков☝️
этот пеший чм выиграл))
+13
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Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
0+0 это про криша на мундиалях?
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И поэтому я величайший пенальтист.
Следующая цель - забить с точки на ЧМ-2026.
Потом уже можно и завершать.
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Ответ SeniorPomidor
Комментарий удален модератором
Одни штаны два раза не испачкать (с) (Дж. Стэтхэм)
+5
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Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
Слабовато генка
+4
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+4
Самохвалов никак не может остановится.
Видно Морган и Мендеш плохо справляются со своими обязанностями,вот приходится работать самому.
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Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
Кукуха давно слетела, ещё в 2009м, когда Месси над ним надругался:)) 15 лет вероломных унижений от Аргентинского короля футбола:))
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+4
Ответ Black Phoenix
Боюсь, после вояжа в СА любви у фанатов Криша очень заметно таки поубавилось. Мы не берём в расчёт самых отбитых фанатиков, конечно, но поддерживать Роналду после всего фарса и кринжа на закате карьеры - объективно тяжело.
https://x.com/nocontextfooty/status/1829164619811991704?t=ZZctR8kQe-U0b_-0hKhHDQ&s=19
Как вам такое:
Я плакал на евро не потому что подвёл команду, что на меня обрушится критика.
Я плакал потому, что Облак прервал мою серию из 27 реализованных пенальти подряд.

А мы удивляемся его фан базе, если у кумира совсем щифер слетел.
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Роналду:
- я понимаю, что некоторые не хотят забивать голы, в них нет уверенности, я уважаю это. Для этого есть я))
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Боюсь, после вояжа в СА любви у фанатов Криша очень заметно таки поубавилось. Мы не берём в расчёт самых отбитых фанатиков, конечно, но поддерживать Роналду после всего фарса и кринжа на закате карьеры - объективно тяжело.
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+4
Ответ Милдронат Бромантанов
Якорь CR7, безусловно, потащится ещё и на ЧМ-26, ведь он пройдёт в Штатах, а это колоссальное внимание, пиар и реклама самого себя любимого, работа на будущее, на дальнейшие спонсорские контракты, на огромные деньги. Поедет конечно, ему будет плевать на поколение сборной, которое в очередной раз ничего не выиграет на ЧМ, главное он в отборе попутно набьёт статку на Лихтенштейнах, а потом где-нибудь в плей-офф после очередного 0+0 разревётся на камеру, чтобы все его пообсуждали в очередной раз. Этот якорь будет тянуть на дно до самого конца.
Его ж вроде как арестуют в США. Или уже нет?
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Ответ Милдронат Бромантанов
Якорь CR7, безусловно, потащится ещё и на ЧМ-26, ведь он пройдёт в Штатах, а это колоссальное внимание, пиар и реклама самого себя любимого, работа на будущее, на дальнейшие спонсорские контракты, на огромные деньги. Поедет конечно, ему будет плевать на поколение сборной, которое в очередной раз ничего не выиграет на ЧМ, главное он в отборе попутно набьёт статку на Лихтенштейнах, а потом где-нибудь в плей-офф после очередного 0+0 разревётся на камеру, чтобы все его пообсуждали в очередной раз. Этот якорь будет тянуть на дно до самого конца.
Ему вроде как нельзя в США появляться, дело заводили
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Ответ Антон Bratishchev
Лучший игрок в истории Реала, ну ну
Глядя на историю, наследие и всё такое, становится понятно что истинные болельщики (не те что кочуют за кришти из-за его силиконового лица и инста фоток) настоящие болелы Реала так не считают.
Если посмотреть на то наследие что оставили после себя такие игроки как Ди Стефано, Рауль, Йерро, Рамос, Кроос, Модрич, да даже Гути, понимаешь что инста самка не стоит выше любого выше перечисленных.
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Ответ OrioN
если промахнусь 70 штрафных, то ударю 71ый.
И когда промахнусь, то промахнусь и в 72-й раз. Но потом.
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"Я хочу забивать в каждом матче, но если этого не случится, мне надо заплакать?" Как будто он так не делает ахахахаах
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Ответ Иван Есев
Рон входит в топ-10 по количеству забитых штрафных, наверное он имеет право пробивать каждый штрафной, не так ли?
На сайте же была статистика, по которой процент реализации штрафных у него примерно как у безногого
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Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
Палец от куда вытащил?
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Некоторые не хотят бить пенальти – Криштиану никогда так не поступит (с)
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Ответ Noken
Новая личность открыта: «Акелла»
Акеллу всего за один промах чуть не разжаловали с ’должности’ вожака и не загрызли , а этот годами по-воробьям шмалял со штрафных -- и ничего)....
Инстаграмный вожак ....

Этот *человеческий детёныш* всегда был показным лидером, а не реальным в отличии от Акеллы)
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Ответ Иван Есев
Комментарий удален модератором
сколько попыток на каждый результативный удар со штрафного приходится у криша?)
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Ответ Антон Bratishchev
Конечно, лучший голеадор
Голлеодор не равно лучший игрок.
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о себе в третьем лице? фляга то уже не течет, уже прям хлещет!
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Ответ Антон Bratishchev
Закусывать надо
Глорам кринжа разве что:))
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Криштиану Роналду: «Я никогда не был трусом – я всегда был эгоистом»
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