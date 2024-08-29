Артем Дзюба: «Я высококачественная и самая сексуальная телега, которая только существует. Надо слушать все, что говорит Слуцкий»
Артем Дзюба с иронией назвал себя самой сексуальной телегой.
36-летний форвард находится в статусе свободного агента.
Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что не понимает скепсиса по отношению к футболисту и сказал: «Да, он медленная телега, но все остальное на месте».
«Я высококачественная телега, самая сексуальная телега, которая только существует. Все, что говорит Слуцкий, надо слушать», – сказал Артем Дзюба.
"Я высококачественная телега, самая сексуальная телега, которая только существует"
Или хоть какое-то упоминание чтоб было. Дабы не забывали о их существовании