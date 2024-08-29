Артем Дзюба: «Я высококачественная и самая сексуальная телега, которая только существует. Надо слушать все, что говорит Слуцкий»

Теги Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Шанхай Шеньхуа Спорт-Экспресс Футбол

Артем Дзюба с иронией назвал себя самой сексуальной телегой.

36-летний форвард находится в статусе свободного агента.

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что не понимает скепсиса по отношению к футболисту и сказал: «Да, он медленная телега, но все остальное на месте».

«Я высококачественная телега, самая сексуальная телега, которая только существует. Все, что говорит Слуцкий, надо слушать», – сказал Артем Дзюба.

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64 комментария
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Опубликованы показания Павла Дурова в парижском суде:
"Я высококачественная телега, самая сексуальная телега, которая только существует"
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+137
А может вам со Слуцким это друг другу каждый день перед сном говорить?
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+49
Телега с ручным управлением
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
У вас какая-то личная обида на Дурова? За что ему надо гнить в тюрьме,не пойму?
+32
-2
+30
Ответ Liver0910
А может вам со Слуцким это друг другу каждый день перед сном говорить?
У меня вообще уже подозрение, что то видео было для Ленчика, и Ленчик молодиться резко стал похудение, волосы, смена стиля 🧐
+26
-2
+24
Ответ Loki fan
Если посадить Криштиану и Дзюбу на одном интервью рядом друг с другом, случится коллапс в пространстве, Вселенная просто схлопнется от переизбытка самолюбования
А Ибрагимович!? Он их за полчаса заговорит до своих адептов...
+23
-2
+21
Ответ Александр Никитин
У вас какая-то личная обида на Дурова? За что ему надо гнить в тюрьме,не пойму?
Стену не вернул)
+17
0
+17
Если посадить Криштиану и Дзюбу на одном интервью рядом друг с другом, случится коллапс в пространстве, Вселенная просто схлопнется от переизбытка самолюбования
+19
-8
+11
Ответ Александр Никитин
У вас какая-то личная обида на Дурова? За что ему надо гнить в тюрьме,не пойму?
Стену не вернул
+7
0
+7
Так может то видео было для Слуцкого 🤔
+10
-3
+7
Телега ржавая, колеса гнутые, а нам все по### мы ########! (c)
+8
-1
+7
Какая телега? Ты на «ручной дрезине» постоянно катаешься 😂😅
+7
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+6
Ответ Dexter Morgan
Патриоты Дурова ненавидят. Тут одни либералы. Дурова патриоты перестали любить, включая меня, когда он отказался сотрудничать с нашими спецслужбами. При этом на Западе Дуров всё западным спецслужбам сливал и все ключи предоставлял. Ещё и крупные корпорации на него зуб точили. Но у него Россия плохая была.
Патриоты первыми начали скулить #фридуров и звали назад в Россию, где его никто не обидит, чего только стоит видеообращение предводителя патриотов шамана
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«Сексуальная телега» - наш ответ «Сладкой клубнике».
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Щас ручник подтянет и телега тронется с места!
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Больше похож на ручную дрезину.
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Все, что говорит Слуцкий, надо слушать. А что показывает Дзюба - видеть?
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Возможно даже нетрадиционная телега!!! Но это не точно!✌️😎
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Идеальный пример как можно сагрить на свой комментарий и «либералов» и «патриотов»)))
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Не сексуальная телега, а старый деревянный фанарный столб около штрафной.
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Дрочун самый главный в стране!
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Какой бы крутой телегой (как транспортным средством) не был Дзюба, но телега сама не едет, нужна тяговая сила, так что не очень удачное сравнение для Дзюбы
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Жениться тебе пора, барин, жениться.
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Эххх Дзюбиньо((((
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Дзюба таки как импортозаместитель Криша не подводит.
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
Макроша, ты чего так разошелся ?
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Ну Дзюба может еще сезон отбегать (в его случае "отходить") на уровне, почему нет. Но можно ли как-то без этой болтовни? Лучше бы занялся поиском команды
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Они считают это смешным или что?
Или хоть какое-то упоминание чтоб было. Дабы не забывали о их существовании
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Самый лучший рукоблуд
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Какой-то день кринжа на Спортсе сегодня: Слуцкий, Дзюба, Криш наваливают
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