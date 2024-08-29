Артем Дзюба: «Я высококачественная и самая сексуальная телега, которая только существует. Надо слушать все, что говорит Слуцкий»

Артем Дзюба с иронией назвал себя самой сексуальной телегой.

36-летний форвард находится в статусе свободного агента.

Главный тренер « » заявил, что не понимает скепсиса по отношению к футболисту и сказал: «Да, он медленная телега, но все остальное на месте».

«Я высококачественная телега, самая сексуальная телега, которая только существует. Все, что говорит Слуцкий, надо слушать», – сказал .