«Аталанта» арендует у «Байера» Коссуну за 5,5 млн евро с правом выкупа за 25 млн
Одилон Коссуну близок к переходу в «Аталанту».
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, защитник «Байера» отправится в аренду. За эту операцию бергамаски заплатят 5,5 млн евро.
Также у «Аталанты» будет право выкупа футболиста сборной Кот-д’Ивуара за 25 млн евро.
Сделка уже согласована в устной форме.
В прошлом сезоне Коссуну принял участие в 22 матчах Бундеслиги. Подробно со статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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