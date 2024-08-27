«Аталанта» арендует у «Байера» Коссуну за 5,5 млн евро с правом выкупа за 25 млн

Теги Байер Аталанта бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Одилон Коссуну деньги Фабрицио Романо Футбол

Одилон Коссуну близок к переходу в «Аталанту».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, защитник «Байера» отправится в аренду. За эту операцию бергамаски заплатят 5,5 млн евро.

Также у «Аталанты» будет право выкупа футболиста сборной Кот-д’Ивуара за 25 млн евро.

Сделка уже согласована в устной форме.

В прошлом сезоне Коссуну принял участие в 22 матчах Бундеслиги. Подробно со статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев
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Ответ Roman
Аталанта снова пол-команды сменила за лето
Гасп топовый тренер, аля Эмери который может только с середняком раскрыться.
В плане построения команды и прокачки ноунеймов, он чуть ли не лучший.
Этим летом очень сильно закупились. Состав хороший
+4
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Аталанта снова пол-команды сменила за лето
+4
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+2
Странное решение от Байера. Отпустили Коссуну + тут ещё и Бавария собирается выдернуть Таа, а равноценных замен не купили. С дырявой защитой в этом сезоне им нечего будет ловить.
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Странно. Игрок явно топовый.
+2
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На какой позиции он хоть играет? Могли бы написать
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Ответ Иван Иванов
Гасп топовый тренер, аля Эмери который может только с середняком раскрыться. В плане построения команды и прокачки ноунеймов, он чуть ли не лучший. Этим летом очень сильно закупились. Состав хороший
Как проявят себя новички еще вопрос, а вот на выходе сразу 2 ключевых игрока прошлого сезона - Лукман и Копмейнерс.
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Ответ waleri
Как проявят себя новички еще вопрос, а вот на выходе сразу 2 ключевых игрока прошлого сезона - Лукман и Копмейнерс.
Ммм.. Лукман никуда не уходит.
Ты про ПСЖ?
Самарджич топчик, с лихвой компенсирует Компа
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