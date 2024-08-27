«Аталанта» арендует у «Байера» Коссуну за 5,5 млн евро с правом выкупа за 25 млн

Одилон Коссуну близок к переходу в «Аталанту».

По сведениям инсайдера , защитник « » отправится в аренду. За эту операцию бергамаски заплатят 5,5 млн евро.

Также у «Аталанты» будет право выкупа футболиста сборной Кот-д’Ивуара за 25 млн евро.

Сделка уже согласована в устной форме.

В прошлом сезоне принял участие в 22 матчах Бундеслиги. Подробно со статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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