«ПСЖ» отдает Мукиеле «Байеру» в аренду без права выкупа. Леверкузенцы берут на себя всю зарплату
Норди Мукиеле возвращается в Бундеслигу.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «ПСЖ» и «Байер» согласовали переход защитника, медосмотр уже запланирован.
Леверкузенцы арендуют 26-летнего футболиста без права выкупа и будут в полном объеме выплачивать ему зарплату.
В прошлом сезоне Мукиеле принял участие в 16 матчах Лиги 1. В «ПСЖ» он перешел в 2022-м из «Лейпцига».
Коуто - усиление
Гросс - усиление.
Гирасси и Байер если сравнивать с Фюллькругом и Мукоко, то скорее усиление.
+ Зюле вернулся в хорошую форму и с первых игр уже показывает впечатляющую игру.
К тому же Кель ещё допускает 1 трансфер до конца трансферного окна, вероятно на позицию левого защитника.
В целом пока обновленный Дортмунд команда загадка, которая может и чемпионом стать, и провалиться на середину таблицы. И то, и другое меня не удивит, ибо можно ожидать всякое.
На бумаге команда усилилась, но что покажет практика - увидим со временем.
А случай Мукоко единичный. Игрок не захотел сидеть в скамейке запасных ещё несколько лет, вот и решил уйти без лишних проблем.
Но боюсь, что Мален зимой опять цирк устроет, как всегда))
Лейпциг если что серьезный претендент на титул. Мало того, что практически удержали всех ключевых игроков (если конечно не считать Ольмо, который больше лечился, чем играл), так ещё и подписали хороших перспективных игроков.
Команда уже сыграна с прошлого сезона, изменений почти не потерпели. Ничего лишнего им практически не надо, достаточно лишь быть стабильнее прошлого сезона, и они смогут побороться за салатницу.