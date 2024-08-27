«ПСЖ» отдает Мукиеле «Байеру» в аренду без права выкупа. Леверкузенцы берут на себя всю зарплату

Теги Байер ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Норди Мукиеле Фабрицио Романо Футбол

Норди Мукиеле возвращается в Бундеслигу.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «ПСЖ» и «Байер» согласовали переход защитника, медосмотр уже запланирован.

Леверкузенцы арендуют 26-летнего футболиста без права выкупа и будут в полном объеме выплачивать ему зарплату.

В прошлом сезоне Мукиеле принял участие в 16 матчах Лиги 1. В «ПСЖ» он перешел в 2022-м из «Лейпцига».

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8 комментариев
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А Байер то будет сильнее, чем в том году! Надеюсь, на пользу Бундеслиге всё это. Боруссия тоже усилилась.
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Вот и замена Станишичу подъехала) И справа и в центре в тройке будет страховать основных. Хорошая аренда.
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Ждем Мукеиле обратно с салатницой
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Ответ tapocheg
Вот и замена Станишичу подъехала) И справа и в центре в тройке будет страховать основных. Хорошая аренда.
Коссуну уходит в Аталанту тем временем.
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Ответ Александр Суряев
Коссуну уходит в Аталанту тем временем.
Не знал. Но, даже если и так, состав вполне глубокий.
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Ответ Гиперактивный осьминог
А Байер то будет сильнее, чем в том году! Надеюсь, на пользу Бундеслиге всё это. Боруссия тоже усилилась.
Кем усилилась Боруссия? Непонятно, как себя проявит Гирасси, да и Антон - не усиление позиции, а замена..Тренер Сахин - кот в мешке. Ситуация вокруг Мукоко показывает, что внутри команды конфликты. Скорее уж Лейпциг
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Ответ Гиперактивный осьминог
А Байер то будет сильнее, чем в том году! Надеюсь, на пользу Бундеслиге всё это. Боруссия тоже усилилась.
Усилилась.Шахином..Ага
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Ответ Alarich
Кем усилилась Боруссия? Непонятно, как себя проявит Гирасси, да и Антон - не усиление позиции, а замена..Тренер Сахин - кот в мешке. Ситуация вокруг Мукоко показывает, что внутри команды конфликты. Скорее уж Лейпциг
Антон - замена.
Коуто - усиление
Гросс - усиление.
Гирасси и Байер если сравнивать с Фюллькругом и Мукоко, то скорее усиление.
+ Зюле вернулся в хорошую форму и с первых игр уже показывает впечатляющую игру.
К тому же Кель ещё допускает 1 трансфер до конца трансферного окна, вероятно на позицию левого защитника.
В целом пока обновленный Дортмунд команда загадка, которая может и чемпионом стать, и провалиться на середину таблицы. И то, и другое меня не удивит, ибо можно ожидать всякое.
На бумаге команда усилилась, но что покажет практика - увидим со временем.

А случай Мукоко единичный. Игрок не захотел сидеть в скамейке запасных ещё несколько лет, вот и решил уйти без лишних проблем.
Но боюсь, что Мален зимой опять цирк устроет, как всегда))

Лейпциг если что серьезный претендент на титул. Мало того, что практически удержали всех ключевых игроков (если конечно не считать Ольмо, который больше лечился, чем играл), так ещё и подписали хороших перспективных игроков.
Команда уже сыграна с прошлого сезона, изменений почти не потерпели. Ничего лишнего им практически не надо, достаточно лишь быть стабильнее прошлого сезона, и они смогут побороться за салатницу.
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