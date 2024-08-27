«ПСЖ» отдает Мукиеле «Байеру» в аренду без права выкупа. Леверкузенцы берут на себя всю зарплату

Норди Мукиеле возвращается в Бундеслигу.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «ПСЖ» и « » согласовали переход защитника, медосмотр уже запланирован.

Леверкузенцы арендуют 26-летнего футболиста без права выкупа и будут в полном объеме выплачивать ему зарплату.

В прошлом сезоне принял участие в 16 матчах Лиги 1. В « » он перешел в 2022-м из «Лейпцига».