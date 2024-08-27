Защитник «Барсы» Гарсия получил травму – у него подошвенный фасциит. Беллингем может пропустить около месяца из-за такого же повреждения

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига травмы Эрик Гарсия Джуд Беллингем Здоровье Футбол

У Эрика Гарсии травма правой ноги.

Каталонский клуб сообщил, что у 23-летнего защитника выявлен подошвенный фасциит правой ноги (заболевание, обусловленное воспалительно-дегенеративными изменениями подошвенной фасции, наиболее распространенная причина боли в пятке – Спортс’‘).

Гарсия пропустит некоторое время, точные сроки восстановления защитника не разглашаются. 

Ранее сообщалось, что хавбек «Реала» Джуд Беллингем может пропустить около месяца из-за подошвенного фасциита. Беллингем получил повреждение на тренировке.

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26 комментариев
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Надеюсь на 95 м от Найк Барселона сможет нанять лучший мед штаб в Испании это будет настоящая трансферная бомба
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Короче, диагноз можно перефразировать так: «Пятки у *игроков Барсы и Реала* болят»🌚
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Ответ Санжар Игамбердиев
Не его уровень ла лига Просто не тянет он как игрок
Он был одним из важных игроков Жироны в прошлом сезоне, был основным в Олимпийской сборной Испании. Какой ещё не его уровень
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Вроде живут в теплых краях, за ними следят как за богами, кушают по графику и только качественными продуктами. Интересно в холодной Англии этим страдают?😂😂
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"Точные сроки восстановления защитника не разглашаются". Минимум 4 месяца, чего непонятного)
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Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Вроде живут в теплых краях, за ними следят как за богами, кушают по графику и только качественными продуктами. Интересно в холодной Англии этим страдают?😂😂
Уточни, а как «фасциит» (болезнь костная и нервных окончаний) связана с климатом?
Это болезнь многих спортсменов, вне зависимости от их места жительства
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Не хочет в Жирону
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Здоровья всем.!
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Совпадение опять получается. Нас за идиотов держут,а мы просто хотим увидеть чем все это закончится
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Рудиментарный футболист
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Загасили очередного бедолагу ради регистрации ольмо
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Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Вроде живут в теплых краях, за ними следят как за богами, кушают по графику и только качественными продуктами. Интересно в холодной Англии этим страдают?😂😂
В Англии закаляются))
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