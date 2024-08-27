Защитник «Барсы» Гарсия получил травму – у него подошвенный фасциит. Беллингем может пропустить около месяца из-за такого же повреждения
У Эрика Гарсии травма правой ноги.
Каталонский клуб сообщил, что у 23-летнего защитника выявлен подошвенный фасциит правой ноги (заболевание, обусловленное воспалительно-дегенеративными изменениями подошвенной фасции, наиболее распространенная причина боли в пятке – Спортс’‘).
Гарсия пропустит некоторое время, точные сроки восстановления защитника не разглашаются.
Ранее сообщалось, что хавбек «Реала» Джуд Беллингем может пропустить около месяца из-за подошвенного фасциита. Беллингем получил повреждение на тренировке.
Это болезнь многих спортсменов, вне зависимости от их места жительства