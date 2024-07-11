«Реал» после Евро решит, нужна ли Беллингему операция на плече – хавбек играет с защитой и на обезболивающих после вывиха в ноябре. Джуд пропустит не менее 2 месяцев, если его прооперируют (Relevo)

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига травмы Евро-2024 Джуд Беллингем Здоровье Футбол

Джуд Беллингем может перенести операцию на плече после чемпионата Европы.

Как сообщает Relevo, полузащитник «Реала» и сборной Англии по-прежнему испытывает дискомфорт после вывиха, полученного в ноябре прошлого года в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» – болевые ощущения у Беллингема еще не прошли.

Клуб ранее рассматривал возможность хирургического вмешательства, но предпочел консервативное лечение.

Отмечается, что клуб и игрок надеются избежать операции, однако в настоящее время Беллингем из-за дискомфорта вынужден играть на обезболивающих уколах, а также использовать защиту, чтобы избежать усугубления травмы.

Ожидается, что после Евро-2024 Беллингем пройдет обследование, после чего «Реал» примет решение по поводу возможной операции. В случае хирургического вмешательства восстановление Джуда займет не менее 2 месяцев.

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28 комментариев
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Нужно делать операцию и устранить проблему. Пропуск старта сезона - это не страшно. А вот последствия при постоянном дискомфорте могут быть серьезными.
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С ноября с травмой играет? мужик... но лечится надо все равно
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+23
Ответ Хазяин
Лучше 2-3 месяца без риска, чем улететь потом на сезон
100%
лучше так, чем хроническую болячку заработать

сколько таких случаев было, когда отказывались от операций, лечились консервативно, а потом карьера под откос летела (как тот же Умтити)
+16
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+15
Спасибо Relevo за инфу,подумали испанские защитники)))
А кроме шуток, Джуду здоровья, а Мадриду нужен игрок на замену,нельзя весь сезон играть обоймой 15 человек,когда у тебя еще 2 дефа после крестов
+9
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Он с такой травмой еще и борется и через себя забил на последней минуте! Только уважение парню… 👏 👏👏

Р.S. После Евро надо полностью залечить травму, однозначно!
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+7
Ответ No Fear
Лучший игрок Евро на сегодня, хоть и не так распиарен как ямуль
Не думаю) думаю лучший игрок Евро играет в сборной Испании)
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+7
Лучше 2-3 месяца без риска, чем улететь потом на сезон
+6
-2
+4
Ответ Святослав Федорович
С ноября с травмой играет? мужик... но лечится надо все равно
лечитЬся
+3
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+2
Ответ Угараю_с_вас
Не думаю) думаю лучший игрок Евро играет в сборной Испании)
В Испании точно нет лучшего игрока, если только не считать таким Руиса. Ну или Де Ла Фуенту)
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У него такая проблема с плечом, а он ещё умудрулися в падении забить гол.
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Ответ No Fear
Первый по отборам (18) будучи АПЗ Единственный гол с Сербией и важные 3 очка в стартовом матче Спасение сборной ударом через себя на 95-й минуте в 1/8 Дважды лучший игрок матча и лучший во всём Евро со средним баллом 7.83 https://ibb.co/CzFNqYN У какого испанца средний балл выше?
Ля, местные мадртдисты уже откровенно пихают чушь и врут не краснея 😂
У четырех Испанцев выше средння оценка за Евро, чем у Джуда. Причем что на хускоред, что на софе .
У Ольмо - 7,95
Руис- 7,69
Ямаль - 7,65
Уильмс - 7,34
У Белингема -7,26

Отборов у Джуда ~1,5 в среднем за матч. А значит их 9.
Даже если туда прибавить пункт "лишение", то все ровно даже до 13 отборов не дотягивает.

Что с лицом, врушка?
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Ответ Willy Kambwala
Белингем в 16 в шипе пылил , Ямал на евро тащит
Как звезда Брайтона
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Ответ Willy Kambwala
Белингем в 16 в шипе пылил , Ямал на евро тащит
Сейчас речь идёт о том, кто лучше в моменте. Какой смысл сравнивать 16летнего Джуда с Ламином сейчас?
+1
0
+1
Ответ No Fear
Лучший игрок Евро на сегодня, хоть и не так распиарен как ямуль
Белингем в 16 в шипе пылил , Ямал на евро тащит
+4
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Ответ Сергей Галынский
Спасибо Relevo за инфу,подумали испанские защитники))) А кроме шуток, Джуду здоровья, а Мадриду нужен игрок на замену,нельзя весь сезон играть обоймой 15 человек,когда у тебя еще 2 дефа после крестов
Так его травма не секрет, тем более для испанцев)
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Ответ No Fear
Первый по отборам (18) будучи АПЗ Единственный гол с Сербией и важные 3 очка в стартовом матче Спасение сборной ударом через себя на 95-й минуте в 1/8 Дважды лучший игрок матча и лучший во всём Евро со средним баллом 7.83 https://ibb.co/CzFNqYN У какого испанца средний балл выше?
забавный ты дружок) манипулятор статистиками)) так,посмотри
Ямаль 1+3(голевая 1/8 финале,голевая 1/4 финале, гол 1/2 финале)
Беллингем 2+0(гол сербии в группе и гол словакам на 1/8 )
Ямаль: в среднем 1.7 отбора за игру. 2.7 ключевых передач в среднем, 6 созданных голевых моментов
Беллингем: 1.5 отбор в среднем за игру, 0.7 ключевых передач в среднем, 1 созданный голевой момент
видишь у Джуд кроме того что два раза забил после двух навесов ничего не сделал. Ямаль просто на голову лучше проводит евро и если испанцы победят то мвп турнира должен брать либо Родри либо Ямаль, иного варианта не вижу
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Ответ No Fear
Первый по отборам (18) будучи АПЗ Единственный гол с Сербией и важные 3 очка в стартовом матче Спасение сборной ударом через себя на 95-й минуте в 1/8 Дважды лучший игрок матча и лучший во всём Евро со средним баллом 7.83 https://ibb.co/CzFNqYN У какого испанца средний балл выше?
Интересная статистика, но учитывая во что играет Англия, не удивительно что так много отборов)
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Ответ Угараю_с_вас
Не думаю) думаю лучший игрок Евро играет в сборной Испании)
Первый по отборам (18) будучи АПЗ
Единственный гол с Сербией и важные 3 очка в стартовом матче
Спасение сборной ударом через себя на 95-й минуте в 1/8
Дважды лучший игрок матча и лучший во всём Евро со средним баллом 7.83

https://ibb.co/CzFNqYN

У какого испанца средний балл выше?
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Ручки меньше раскидывать надо
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Может кто знает, какие риски и результаты у консервативного лечения и операции?
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Предотвратить повторный вывих плеча чаще всего удаëтся только операцией..
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