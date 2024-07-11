«Реал» после Евро решит, нужна ли Беллингему операция на плече – хавбек играет с защитой и на обезболивающих после вывиха в ноябре. Джуд пропустит не менее 2 месяцев, если его прооперируют (Relevo)
Джуд Беллингем может перенести операцию на плече после чемпионата Европы.
Как сообщает Relevo, полузащитник «Реала» и сборной Англии по-прежнему испытывает дискомфорт после вывиха, полученного в ноябре прошлого года в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» – болевые ощущения у Беллингема еще не прошли.
Клуб ранее рассматривал возможность хирургического вмешательства, но предпочел консервативное лечение.
Отмечается, что клуб и игрок надеются избежать операции, однако в настоящее время Беллингем из-за дискомфорта вынужден играть на обезболивающих уколах, а также использовать защиту, чтобы избежать усугубления травмы.
Ожидается, что после Евро-2024 Беллингем пройдет обследование, после чего «Реал» примет решение по поводу возможной операции. В случае хирургического вмешательства восстановление Джуда займет не менее 2 месяцев.
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лучше так, чем хроническую болячку заработать
сколько таких случаев было, когда отказывались от операций, лечились консервативно, а потом карьера под откос летела (как тот же Умтити)
А кроме шуток, Джуду здоровья, а Мадриду нужен игрок на замену,нельзя весь сезон играть обоймой 15 человек,когда у тебя еще 2 дефа после крестов
Р.S. После Евро надо полностью залечить травму, однозначно!
У четырех Испанцев выше средння оценка за Евро, чем у Джуда. Причем что на хускоред, что на софе .
У Ольмо - 7,95
Руис- 7,69
Ямаль - 7,65
Уильмс - 7,34
У Белингема -7,26
Отборов у Джуда ~1,5 в среднем за матч. А значит их 9.
Даже если туда прибавить пункт "лишение", то все ровно даже до 13 отборов не дотягивает.
Что с лицом, врушка?
Ямаль 1+3(голевая 1/8 финале,голевая 1/4 финале, гол 1/2 финале)
Беллингем 2+0(гол сербии в группе и гол словакам на 1/8 )
Ямаль: в среднем 1.7 отбора за игру. 2.7 ключевых передач в среднем, 6 созданных голевых моментов
Беллингем: 1.5 отбор в среднем за игру, 0.7 ключевых передач в среднем, 1 созданный голевой момент
видишь у Джуд кроме того что два раза забил после двух навесов ничего не сделал. Ямаль просто на голову лучше проводит евро и если испанцы победят то мвп турнира должен брать либо Родри либо Ямаль, иного варианта не вижу
Единственный гол с Сербией и важные 3 очка в стартовом матче
Спасение сборной ударом через себя на 95-й минуте в 1/8
Дважды лучший игрок матча и лучший во всём Евро со средним баллом 7.83
https://ibb.co/CzFNqYN
У какого испанца средний балл выше?