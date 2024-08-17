Чемпионат Китая. У «Шанхая» Слуцкого камбэк с «Шанхай Порт» – 3:1! Смотрите дерби на Спортсе”
«Шанхай Шеньхуа» принимает «Шанхай Порт» в 23-м туре чемпионата Китая.
Игру в прямом эфире показывает Спортс”. Комментаторы: Вадим Лукомский и Артем Терентьев.
После 23 матчей команда Леонида Слуцкого занимает в таблице 2-е место, отставая от «Шанхай Порт» на 5 очков.
Чемпионат Китая
23-й тур
- Дата проведения
- 17 августа, 14:35, «Shanghai Stadium»
- Голы:
- 0:1 – 12 Ван Шэньчао, 1:1 – 79 Юй Ханьчао, 2:1 – 82 Андре Луис, 3:1 – 90+6 Андре Луис.
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Шанхай Шеньхуа –
Бао Ясюн, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Чхан Шиничхи (Ай Ди, 77), Сюй Хаоян (Юй Ханьчао, 68), Амаду, Жоау Карлуш, У Си, Гао Тяньи (Ван Хайцзянь, 52), Фернандиньо (Се Пэнфэй, 68), Андре Луис.
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Шанхай Порт –
Янь Цзюньлин, Ли Шуай (Фэн Цзинь, 86), Вэй Чжэнь, Браунинг, Ван Шэньчао (Фу Хуань, 86), Жусса (Чжан Линьпэн, 32), Ситтадини, Варгас (Ян Шиюань, 64), Оскар, У Лэй, Густаво.
- Предупреждения:
- Ситтадини (20), Амаду (41), Люй Вэньцзюнь (45+12), Чхан Шиничхи (45+8), Цзян Шэнлун (45+1), Гао Тяньи (49), Фернандиньо (59).
- Удаление:
- Вэй Чжэнь (23).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Лечить ему надо голову, а не тренировать.