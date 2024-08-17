«Шанхай Шеньхуа» принимает «Шанхай Порт» в 23-м туре чемпионата Китая.

Игру в прямом эфире показывает Спортс”. Комментаторы: Вадим Лукомский и Артем Терентьев.



После 23 матчей команда Леонида Слуцкого занимает в таблице 2-е место, отставая от « » на 5 очков.

Чемпионат Китая

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая