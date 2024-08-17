Чемпионат Китая. У «Шанхая» Слуцкого камбэк с «Шанхай Порт» – 3:1! Смотрите дерби на Спортсе”

Теги Леонид Слуцкий результаты высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Шанхай Порт Футбол

«Шанхай Шеньхуа» принимает «Шанхай Порт» в 23-м туре чемпионата Китая.

Игру в прямом эфире показывает Спортс”. Комментаторы: Вадим Лукомский и Артем Терентьев.


После 23 матчей команда Леонида Слуцкого занимает в таблице 2-е место, отставая от «Шанхай Порт» на 5 очков.

Чемпионат Китая

23-й тур

Шанхай Шеньхуа – Шанхай Порт 3:1 (0:1, 3:0)
Дата проведения
17 августа, 14:35, «Shanghai Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 12 Ван Шэньчао, 1:1 – 79 Юй Ханьчао, 2:1 – 82 Андре Луис, 3:1 – 90+6 Андре Луис.
Шанхай ШеньхуаБао Ясюн, Чжу Чэньцзе, Цзян Шэнлун, Чхан Шиничхи (Ай Ди, 77), Сюй Хаоян (Юй Ханьчао, 68), Амаду, Жоау Карлуш, У Си, Гао Тяньи (Ван Хайцзянь, 52), Фернандиньо (Се Пэнфэй, 68), Андре Луис.
Шанхай ПортЯнь Цзюньлин, Ли Шуай (Фэн Цзинь, 86), Вэй Чжэнь, Браунинг, Ван Шэньчао (Фу Хуань, 86), Жусса (Чжан Линьпэн, 32), Ситтадини, Варгас (Ян Шиюань, 64), Оскар, У Лэй, Густаво.
Предупреждения:
Ситтадини (20), Амаду (41), Люй Вэньцзюнь (45+12), Чхан Шиничхи (45+8), Цзян Шэнлун (45+1), Гао Тяньи (49), Фернандиньо (59).
Удаление:
Вэй Чжэнь (23).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

45 комментариев
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За Шанхай за Лёню 🙏🙏🙏
+34
-6
+28
Ответ TTX
Расскажите о тренере Шанхай Порт, что за нонейм, которого догоняет наш великий тренер.
https://www.sports.ru/football/blogs/3260071.html Буквально два дня назад была статья
+14
0
+14
За Лёньхуа и Васьхуу, за их последний шанс снова зацепиться за реальную чемпионскую гонку)
+9
-2
+7
Ответ Idacius
https://www.sports.ru/football/blogs/3260071.html Буквально два дня назад была статья
О как, пропустил, спасибо.
+7
-2
+5
Кончай Юй красавец ! вперёд Слуцкий
+5
0
+5
Спасибо за разъяснение по составу,доктор Лукомский.
+4
0
+4
Леонид Викторович, удачи!))
+6
-3
+3
Ураа Слуцкий Красавчик)
+3
0
+3
Гоооооол!!!!!
+3
0
+3
Леонид Викторович, с Победой!
+3
0
+3
Ответ Spartakus1984
А у меня пишет, на территории вашей страны,видео не доступно.
а я уж подумал ты в какой то вражеской стране находишься, уже собирался в фсб звонить
+3
-1
+2
Ответ Нголо Щербатски
Кто нибудь скажите Лене что его команда проигрывает. Сушат как будто выигрывают матч
сушат? да они весь матч атакуют, только бестолково. пенку бы забили, мб пошло бы
+2
0
+2
За Шанхай Спортс!
+2
-1
+1
Ответ SopTecret
невероятная многоходовка тактического гения, может)
Ну я же серьёзно, не знаю как там с окладами,но думаю РПЛ может предложить больше,даже места 6+.Сефас Малеле дал бы результат.
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3-1!!!
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После слов 2 комментатора: вот он, новый король джунглей, Лукомский долго молчал. Сидел ржал наверное, зажав микрофон
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+1
Пончик 🍩🍩
+1
0
+1
Кто нибудь скажите Лене что его команда проигрывает. Сушат как будто выигрывают матч
+1
0
+1
Боятся Шеньхуёвцы забивать любимому клубу Ким Ер Сена...
+1
0
+1
УДАЧИ, Леонид Викторович !
+4
-3
+1
Видео где смотрите?
0
0
0
Кто нибудь скажите Лене что его команда проигрывает. Сушат как будто выигрывают матч
0
0
0
Ответ TTX
Расскажите о тренере Шанхай Порт, что за нонейм, которого догоняет наш великий тренер.
Лысый австралийский берсерк-костолом, который стал почитаемым в определенных кругах китайским физручеллой
0
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0
Ответ Idacius
https://www.sports.ru/football/blogs/3260071.html Буквально два дня назад была статья
Мускат- просто больной человек.
Лечить ему надо голову, а не тренировать.
0
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Ответ Александр Кудрявцев
За Шанхай за Лёню 🙏🙏🙏
За Порт Артур)
+3
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Схватка двух якодзю💪🏼
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Ответ Spartakus1984
Видео где смотрите?
туточки
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Ответ vitya.georg
туточки
А у меня пишет, на территории вашей страны,видео не доступно.
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Ответ Spartakus1984
А у меня пишет, на территории вашей страны,видео не доступно.
А,всё понял.То из -за VPN))
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Ответ Spartakus1984
)))))))))))))))
такие времена, понимать надо...)
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