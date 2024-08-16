Тен Хаг перед «Фулхэмом»: «МЮ» не готов. У других тренеров точно такая же проблема, но мы должны стартовать» 

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия травмы Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» не готов к домашнему матчу с «Фулхэмом».

Игра 1-го тура АПЛ пройдет сегодня. У манкунианцев травмированы защитники Люк Шоу и Лени Йоро, а также форвард Расмус Хейлунд.

«Команда не готова, но лига стартует. У других тренеров точно такая же проблема, но мы должны стартовать. 

От этого никуда не спрячешься и не убежишь. Нам остается принять это как данность», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

В прошлую субботу в матче за Суперкубок Англии «красные дьяволы» уступили «Манчестер Сити» (1:1, 6:7 по пен.).

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61 комментарий
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Что за дерьмо вырванное из контекста слов Тен Хаага , он имел в виду совсем другое. Не видел чтобы больше искажали слов чем этого человека !

«Мы работаем уже 10 дней. Это всегда занимает какое то время чтобы быть готовыми на 100 %, и у многих команд будет такая же проблема в начале сезона».

Такие слова и смысл !
+133
-9
+124
Стартуем, я сказала: стартуем © Наталья морская пехота
+81
-6
+75
Ответ Алексей Демченко
Что за дерьмо вырванное из контекста слов Тен Хаага , он имел в виду совсем другое. Не видел чтобы больше искажали слов чем этого человека ! «Мы работаем уже 10 дней. Это всегда занимает какое то время чтобы быть готовыми на 100 %, и у многих команд будет такая же проблема в начале сезона». Такие слова и смысл !
Типичный спортс, ничего удивительного)
+52
-3
+49
Ответ Алексей Демченко
Что за дерьмо вырванное из контекста слов Тен Хаага , он имел в виду совсем другое. Не видел чтобы больше искажали слов чем этого человека ! «Мы работаем уже 10 дней. Это всегда занимает какое то время чтобы быть готовыми на 100 %, и у многих команд будет такая же проблема в начале сезона». Такие слова и смысл !
Немного дополню. Он сказал, что только 10 дней работает с ПОЛНЫМ составом, поэтому совершенно естественно, что команда не готова на 100%.
+40
0
+40
Ответ red hikkikomori
Стартуем, я сказала: стартуем © Наталья морская пехота
«Я начну стрелять!» (с)
+33
-1
+32
Взяли и переврали его слова.
+32
-7
+25
Ответ red hikkikomori
Стартуем, я сказала: стартуем © Наталья морская пехота
Посиди, дружок (с)
+13
-1
+12
Норм накинули 🥱 Спортс утомляет однотипностью
+8
-2
+6
Ответ Алексей Демченко
Что за дерьмо вырванное из контекста слов Тен Хаага , он имел в виду совсем другое. Не видел чтобы больше искажали слов чем этого человека ! «Мы работаем уже 10 дней. Это всегда занимает какое то время чтобы быть готовыми на 100 %, и у многих команд будет такая же проблема в начале сезона». Такие слова и смысл !
Это не первый случай от спортс!!!
Любят выдумывать новости про МЮ , Барселону , Роналду так как эти темы привлекают читателей!!!
+5
0
+5
А когда будет готов?
+12
-8
+4
Ответ Алексей Демченко
Что за дерьмо вырванное из контекста слов Тен Хаага , он имел в виду совсем другое. Не видел чтобы больше искажали слов чем этого человека ! «Мы работаем уже 10 дней. Это всегда занимает какое то время чтобы быть готовыми на 100 %, и у многих команд будет такая же проблема в начале сезона». Такие слова и смысл !
Не неовничайте так сильно
Это спортс
Накинули на вентилятор для траффика
+4
0
+4
Ответ IceDushman
А когда будет готов?
к 2031 году
+13
-10
+3
Редакция даже гугл-переводчик не в состоянии использовать, хаха
+4
-1
+3
Ответ neuner
Реал в полном составе тренировался вообще меньше недели, основные игроки все только с отпуска вернулись, но сыграли хорошо в первом официальном матче.. притом что Аталанта полноценно готовилась почти месяц
Сравнивать звёзд Реала и середняков с Аталанты))
+3
0
+3
Ответ Алексей Демченко
Что за дерьмо вырванное из контекста слов Тен Хаага , он имел в виду совсем другое. Не видел чтобы больше искажали слов чем этого человека ! «Мы работаем уже 10 дней. Это всегда занимает какое то время чтобы быть готовыми на 100 %, и у многих команд будет такая же проблема в начале сезона». Такие слова и смысл !
Да, спортс реально в какое-то спид инфо превратился, печально
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Ответ Мирлан Абдылдабеков
Типичный спортс, ничего удивительного)
Спортс корректно перевел новость bbc, посмотрите источник
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Очередное доказательство того, что из тен Хага стараются сделать мем на пустом месте. Я ещё понимаю, когда этим болелы условного ЛФК занимаются, но редакторы спортса то куда лезут?
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При сэре Алексе "МЮ" вышел на проектную мощность только через 5 лет. Так что терпите и ждите.
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Ответ Алексей Демченко
Что за дерьмо вырванное из контекста слов Тен Хаага , он имел в виду совсем другое. Не видел чтобы больше искажали слов чем этого человека ! «Мы работаем уже 10 дней. Это всегда занимает какое то время чтобы быть готовыми на 100 %, и у многих команд будет такая же проблема в начале сезона». Такие слова и смысл !
Так дело не в переводе уже давно, а в том кто говорит. Просто спортс перевёл заранее, что ничего хорошего не будет, как и раньше.
+1
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Ответ Алексей Демченко
Что за дерьмо вырванное из контекста слов Тен Хаага , он имел в виду совсем другое. Не видел чтобы больше искажали слов чем этого человека ! «Мы работаем уже 10 дней. Это всегда занимает какое то время чтобы быть готовыми на 100 %, и у многих команд будет такая же проблема в начале сезона». Такие слова и смысл !
Ты первый год замужем на спортс?
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Ответ munkz
Очередное доказательство того, что из тен Хага стараются сделать мем на пустом месте. Я ещё понимаю, когда этим болелы условного ЛФК занимаются, но редакторы спортса то куда лезут?
зря болезненную реакцию со времён Фергюсона проецируешь на ЛФК.
Больше всех троллят МЮ иные, чем небольшое количество скаузероа.
Зачем троллить МЮ?
там такое количество проблем, что писать что-либо не стоит.
Красноречив сей факт, что в стане поклонников МЮ полный раздрай.
Так что, господин хороший, в свой дом глядите.
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Ответ ArnoNeputevy
При сэре Алексе "МЮ" вышел на проектную мощность только через 5 лет. Так что терпите и ждите.
У него не было столько дорогих трансферов, не сравнивай Тренера и физрука!
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Просто клоун, больше нечего добавить,понимаю говорит тренер Ипсвича,но этот днарь с бюджетом в лярд
Согласен, но фанаты МЮ верят в чудо под руководством физрука)))
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Ответ DaniZero
складно звонишь сказал бы горбатый
Дурилка картонная… Обмануть хотел?
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Ответ Алексей Демченко
Что за дерьмо вырванное из контекста слов Тен Хаага , он имел в виду совсем другое. Не видел чтобы больше искажали слов чем этого человека ! «Мы работаем уже 10 дней. Это всегда занимает какое то время чтобы быть готовыми на 100 %, и у многих команд будет такая же проблема в начале сезона». Такие слова и смысл !
Как сказал сегодня полевой командир, филолог и по совместительству человек, воссоздавший словарь русского языка: "Соблюдайте информационную гигиену!"
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Да, спортс реально в какое-то спид инфо превратился, печально
Лет 15 назад еще.
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Ответ Алексей Демченко
Что за дерьмо вырванное из контекста слов Тен Хаага , он имел в виду совсем другое. Не видел чтобы больше искажали слов чем этого человека ! «Мы работаем уже 10 дней. Это всегда занимает какое то время чтобы быть готовыми на 100 %, и у многих команд будет такая же проблема в начале сезона». Такие слова и смысл !
Если так, то, да. Вполне себе нормальные умозаключения от тренера.
А, если читать только эту новость со sports, то создаëтся ощущение, что сезон ещё не стартовал, а у Тен Хага, уже похоронное настроение.
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Ответ Алексей Демченко
Что за дерьмо вырванное из контекста слов Тен Хаага , он имел в виду совсем другое. Не видел чтобы больше искажали слов чем этого человека ! «Мы работаем уже 10 дней. Это всегда занимает какое то время чтобы быть готовыми на 100 %, и у многих команд будет такая же проблема в начале сезона». Такие слова и смысл !
Сортс просто травят болельщиков или издеваются
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Типичный спортс
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успехов в стартовой игре!
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