Тен Хаг перед «Фулхэмом»: «МЮ» не готов. У других тренеров точно такая же проблема, но мы должны стартовать» 

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» не готов к домашнему матчу с «Фулхэмом».

Игра 1-го тура пройдет сегодня. У манкунианцев травмированы защитники Люк Шоу и Лени Йоро, а также форвард Расмус Хейлунд.

«Команда не готова, но лига стартует. У других тренеров точно такая же проблема, но мы должны стартовать.

От этого никуда не спрячешься и не убежишь. Нам остается принять это как данность», – сказал главный тренер « ».

В прошлую субботу в матче за Суперкубок Англии «красные дьяволы» уступили «Манчестер Сити» (1:1, 6:7 по пен.).