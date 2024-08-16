Тен Хаг перед «Фулхэмом»: «МЮ» не готов. У других тренеров точно такая же проблема, но мы должны стартовать»
Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» не готов к домашнему матчу с «Фулхэмом».
Игра 1-го тура АПЛ пройдет сегодня. У манкунианцев травмированы защитники Люк Шоу и Лени Йоро, а также форвард Расмус Хейлунд.
«Команда не готова, но лига стартует. У других тренеров точно такая же проблема, но мы должны стартовать.
От этого никуда не спрячешься и не убежишь. Нам остается принять это как данность», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
В прошлую субботу в матче за Суперкубок Англии «красные дьяволы» уступили «Манчестер Сити» (1:1, 6:7 по пен.).
«Мы работаем уже 10 дней. Это всегда занимает какое то время чтобы быть готовыми на 100 %, и у многих команд будет такая же проблема в начале сезона».
Такие слова и смысл !
Любят выдумывать новости про МЮ , Барселону , Роналду так как эти темы привлекают читателей!!!
Это спортс
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Больше всех троллят МЮ иные, чем небольшое количество скаузероа.
Зачем троллить МЮ?
там такое количество проблем, что писать что-либо не стоит.
Красноречив сей факт, что в стане поклонников МЮ полный раздрай.
Так что, господин хороший, в свой дом глядите.
А, если читать только эту новость со sports, то создаëтся ощущение, что сезон ещё не стартовал, а у Тен Хага, уже похоронное настроение.