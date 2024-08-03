«Динамо» выиграло все 3 матча на старте сезона РПЛ. Только «Зенит» может догнать москвичей

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Акрон Футбол

«Динамо» выиграло все три матча в этом сезоне Мир РПЛ.

Сегодня команда Марцела Лички победила «Акрон» (2:0). До этого были победы над «Локомотивом» (3:1) и «Факелом» (3:1).

«Динамо» пока единственная команда в этом сезоне РПЛ с тремя победами. Третью победу сегодня может одержать «Зенит», если обыграет «Ростов».

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28 комментариев
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Лунев как будто бы реально из Европы вернулся поувереннее чем уезжал. Как то спокойнее смотришь когда по воротам Динамо лупят из разных позиций. Наконец то есть четкий первый номер
+36
-5
+31
Ответ Xm.md
Комментарий скрыт
Выздоравливай
+29
-5
+24
Ответ SupoStats
Нормальная новость. Так Динамо и Акрон,единственные команды кто три матча сыграл
Так никто уже не выиграет три матча, кроме Зенита
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+13
Во если бы Динамо после первого тура было с тремя победами, то это да, вот это новость
+10
-3
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На следующей неделе как раз в Санкт-Петербург поедут.
+7
-1
+6
Нормальная новость. Так Динамо и Акрон,единственные команды кто три матча сыграл
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Кто бы что не говорил, но для РПЛ Андрюша топ вратарь.
+6
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Вперед Динамо, мы с тобой!
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+2
если бы это был спартак то мы бы уже на главной увидели 10 статей (8 от чернявского) о чемпионских раскладах
+2
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Динамо с победой так держать. Радует что мало пропускаем и много забиваем.
+3
-2
+1
Это хорошо!!!Динамо сохраняет интригу...
+1
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Ответ Railway/
Эта новость неуместна, пока все матчи 3го тура не сыграны
Уместна, так как только Зенит может 3 победы ещё одержать
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Ответ d-kniga
Надеюсь, Ростов сегодня остановит Зенит
Да все этого ждут. А вот верится с трудом.
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Ответ Пашка Донофф
Лунев как будто бы реально из Европы вернулся поувереннее чем уезжал. Как то спокойнее смотришь когда по воротам Динамо лупят из разных позиций. Наконец то есть четкий первый номер
Ну на фоне Лещука небо и земля
+1
-1
0
Ответ Xm.md
Комментарий скрыт
Уроки тоже плохо делаешь?
+2
-2
0
молоДцы!
так уверенно стартовать при огромных потерях в составе - это очень круто, можно даже сказать, чемпионский стиль
+2
-2
0
Эта новость неуместна, пока все матчи 3го тура не сыграны
+2
-2
0
Ну это не надолго, ближе к 8 вечера Зенит присоединиться.
А пока приятно смотреть за Динамо, берут своё
+9
-9
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