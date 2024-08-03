«Динамо» выиграло все 3 матча на старте сезона РПЛ. Только «Зенит» может догнать москвичей
«Динамо» выиграло все три матча в этом сезоне Мир РПЛ.
Сегодня команда Марцела Лички победила «Акрон» (2:0). До этого были победы над «Локомотивом» (3:1) и «Факелом» (3:1).
«Динамо» пока единственная команда в этом сезоне РПЛ с тремя победами. Третью победу сегодня может одержать «Зенит», если обыграет «Ростов».
так уверенно стартовать при огромных потерях в составе - это очень круто, можно даже сказать, чемпионский стиль
А пока приятно смотреть за Динамо, берут своё