«Динамо» выиграло все 3 матча на старте сезона РПЛ. Только «Зенит» может догнать москвичей

«Динамо» выиграло все три матча в этом сезоне Мир РПЛ.

Сегодня команда Марцела Лички победила «Акрон» (2:0). До этого были победы над «Локомотивом» (3:1) и «Факелом» (3:1).

«Динамо» пока единственная команда в этом сезоне РПЛ с тремя победами. Третью победу сегодня может одержать «Зенит», если обыграет «Ростов».