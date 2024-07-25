Футболистов «Зенита-2» подозревают в сожжении бани на сборах в Железноводске. В клубе прокомментировали: «Игроки первыми отреагировали, пытались локализовать пламя»

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Вторая лига Б Зенит-2 ТАСС Футбол

Игроков «Зенита-2» подозревают в поджоге бани в Железноводске.

Как сообщает «Спорт день за днем» со ссылкой на телеграм-канал Mash, возгорание произошло в ночь на четверг в лагере «Славянский исток» в Ставропольском крае, где проходит тренировочный сбор «Зенита-2».

По словам сотрудников, перед возгоранием футболисты группой из примерно 40 человек отдыхали в бане и выпивали. В результате пожара постройка сгорела дотла, но никто не пострадал.

Сообщается, что виновники скрылись с места пожара, но руководство уверено, что возгорание произошло по вине футболистов клуба LEON Второй лиги Б.

«Зенит-2» действительно находился на сборах во время происшествия. Когда произошло возгорание, первыми отреагировали несколько игроков из состава – до прибытия пожарного расчета пытались своими силами локализовать пламя.

Со слов прибывших на место тушение пожарных, причину возгорания еще предстоит установить», – сообщили ТАСС в пресс-службе «Зенита». 

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36 комментариев
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Посадят хозяина бани за покушение на отпрысков национального достояния.
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Да нормально всё! Братки отдохнули по зенитовски. Газпром покроет все издержки! :)))))
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сами подожгли -сами решили потушить
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Хорошо ребята отдохнули. С огоньком!
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Ну одно другому не противоречит - подожгли и первыми отреагировали, пытаясь потушить 😀
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"перед возгоранием футболисты группой из примерно 40 человек отдыхали в бане и выпивали. В результате пожара постройка сгорела дотла, но никто не пострадал."
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Как говорится, в этой новости прекрасно всё.
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Что же, век у бань недолог,
Что то злое в их судьбе
Две из трёх горят, горят как порох
Только сами по себе.
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Ну логично. Были ближе всех, так как сами и затеяли это!?
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Ответ Potapson
Хорошо ребята отдохнули. С огоньком!
И тёплой атмосфере!
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Спалить баню - не хитрое дело, если нет опыта.
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Дурости у молодых, как г##на за баней🤣
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- Баня сгорела!
- Не парься!
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Ответ avdot3
Дурости у молодых, как г##на за баней🤣
зачем гадить за баней?
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Ответ Master haus
Мангал рядом стоял, розжиг ливанули
а крыша соломенная
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В прошлом году в дачном поселке у нас бомжи тоже баню сожгли...
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обычное дело...чего там...они же невменяемые, поскольку футболисты...
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Глушаков не пострадал?
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Почему то не удивлен.
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