Футболистов «Зенита-2» подозревают в сожжении бани на сборах в Железноводске. В клубе прокомментировали: «Игроки первыми отреагировали, пытались локализовать пламя»

Игроков «Зенита-2» подозревают в поджоге бани в Железноводске.

Как сообщает «Спорт день за днем» со ссылкой на телеграм-канал Mash, возгорание произошло в ночь на четверг в лагере «Славянский исток» в Ставропольском крае, где проходит тренировочный сбор «Зенита-2».

По словам сотрудников, перед возгоранием футболисты группой из примерно 40 человек отдыхали в бане и выпивали. В результате пожара постройка сгорела дотла, но никто не пострадал.

Сообщается, что виновники скрылись с места пожара, но руководство уверено, что возгорание произошло по вине футболистов клуба LEON Второй лиги Б.

« » действительно находился на сборах во время происшествия. Когда произошло возгорание, первыми отреагировали несколько игроков из состава – до прибытия пожарного расчета пытались своими силами локализовать пламя.

Со слов прибывших на место тушение пожарных, причину возгорания еще предстоит установить», – сообщили ТАСС в пресс-службе «Зенита».

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